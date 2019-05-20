Беременная Катя Колисниченко сообщила, что ее сестра Юля Салибекова пытается навязать ей свое воспитание

«Мне жалко с Юлей ссориться, потому что я ее люблю», - заявила Катя.





Не секрет, что каждая из сестер Колисниченко еще на телепроекте «Дома-2» продемонстрировали телезрителям свой непростой нрав. За последний год в социальных сетях несколько раз появлялась информация о том, что Катя и Юля поскандалили и больше не общаются. Впрочем, близняшкам всегда удавалось наладить отношения.Однако недавно споры между родственницами разгорелись снова. Выяснилось, что Колисниченки последний раз общались на крестинах младшего наследника Юлии – Баграта. Многодетная мать обиделась на свою сестру из-за того, что та не стала оставаться в ресторане, чтобы отпраздновать крестины племянника.Сейчас беременная звезда «Дома-2» заявляет, что родственница постоянно хочет навязать ей свое воспитание, указывая на то, что является мамой со стажем. Катя, в свою очередь, довольно легко относится ко всему происходящему, однако когда слышит фразу, где говорится о каких-то правилах, тут же меняет свою позицию.Также Колисниченко сообщила, что Юля совершенно не понимает, как ей в ее положении может быть тяжело находиться в окружении племянников, которые иногда довольно бурно выражают свои эмоции.