АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Беременная Катя Колисниченко сообщила, что ее сестра Юля Салибекова пытается навязать ей свое воспитание

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что ее сестра-близняшка Юлия Салибекова то и дело пытается навязать ей свое воспитание. По словам будущей мамочки, временами ей удается найти родственнице оправдание, ведь она воспитывает троих малышей, однако иногда ее поражают заявления сестры.
Беременная Катя Колисниченко сообщила, что ее сестра Юля Салибекова пытается навязать ей свое воспитание

Не секрет, что каждая из сестер Колисниченко еще на телепроекте «Дома-2» продемонстрировали телезрителям свой непростой нрав. За последний год в социальных сетях несколько раз появлялась информация о том, что Катя и Юля поскандалили и больше не общаются. Впрочем, близняшкам всегда удавалось наладить отношения.

Однако недавно споры между родственницами разгорелись снова. Выяснилось, что Колисниченки последний раз общались на крестинах младшего наследника Юлии – Баграта. Многодетная мать обиделась на свою сестру из-за того, что та не стала оставаться в ресторане, чтобы отпраздновать крестины племянника.

Беременная Катя Колисниченко сообщила, что ее сестра Юля Салибекова пытается навязать ей свое воспитание

Сейчас беременная звезда «Дома-2» заявляет, что родственница постоянно хочет навязать ей свое воспитание, указывая на то, что является мамой со стажем. Катя, в свою очередь, довольно легко относится ко всему происходящему, однако когда слышит фразу, где говорится о каких-то правилах, тут же меняет свою позицию.

Также Колисниченко сообщила, что Юля совершенно не понимает, как ей в ее положении может быть тяжело находиться в окружении племянников, которые иногда довольно бурно выражают свои эмоции.

«Мне жалко с Юлей ссориться, потому что я ее люблю», - заявила Катя.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев оценил гардероб
Жители Башкирии смогут увидеть
Рита Дакота рассказала о сходстве
Эксперты рассказали о негласных
Беременная Катя Колисниченко сообщила,
Ученые впервые сделали видеозапись
Настя Балинская задумалась об уходе из
Певицу МакSим выписали из больницы
В России из-за проблем с тормозами
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Определен фермент, указывающий на
«Я не поняла»: Фигуристка Медведева
Муж Леры Кудрявцевой показал лицо
В Сети опубликовали реалистичные
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
Дерматологи рассказали об опасностях
Виктор Дробыш раскритиковал двойные
Mercedes-Benz представил прототип
Синди Кроуфорд показала домашний снимок
Диетологи рассказали о полезных
Алексей Фатеев тайно женился на новой
Песков: Путин поздравит Зеленского с
Кроссоверы Lifan X70 вскоре вернутся на
Дочь Алсу может пропустить новый финал
Эксперт прокомментировал решение Google
Женщина возмутила Сеть сделанным из
Ученые до сих пор не могут раскрыть
Игровой смартфон Vivo iQoo Space
Прохор Шаляпин и Виталина
В Архангельске мужчина получит 10 лет
Просмотреть все новости