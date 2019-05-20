Беременная Катя Колисниченко сообщила, что ее сестра Юля Салибекова пытается навязать ей свое воспитание
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что ее сестра-близняшка Юлия Салибекова то и дело пытается навязать ей свое воспитание. По словам будущей мамочки, временами ей удается найти родственнице оправдание, ведь она воспитывает троих малышей, однако иногда ее поражают заявления сестры.
Не секрет, что каждая из сестер Колисниченко еще на телепроекте «Дома-2» продемонстрировали телезрителям свой непростой нрав. За последний год в социальных сетях несколько раз появлялась информация о том, что Катя и Юля поскандалили и больше не общаются. Впрочем, близняшкам всегда удавалось наладить отношения.
Однако недавно споры между родственницами разгорелись снова. Выяснилось, что Колисниченки последний раз общались на крестинах младшего наследника Юлии – Баграта. Многодетная мать обиделась на свою сестру из-за того, что та не стала оставаться в ресторане, чтобы отпраздновать крестины племянника.
Сейчас беременная звезда «Дома-2» заявляет, что родственница постоянно хочет навязать ей свое воспитание, указывая на то, что является мамой со стажем. Катя, в свою очередь, довольно легко относится ко всему происходящему, однако когда слышит фразу, где говорится о каких-то правилах, тут же меняет свою позицию.
Также Колисниченко сообщила, что Юля совершенно не понимает, как ей в ее положении может быть тяжело находиться в окружении племянников, которые иногда довольно бурно выражают свои эмоции.
Не секрет, что каждая из сестер Колисниченко еще на телепроекте «Дома-2» продемонстрировали телезрителям свой непростой нрав. За последний год в социальных сетях несколько раз появлялась информация о том, что Катя и Юля поскандалили и больше не общаются. Впрочем, близняшкам всегда удавалось наладить отношения.
Однако недавно споры между родственницами разгорелись снова. Выяснилось, что Колисниченки последний раз общались на крестинах младшего наследника Юлии – Баграта. Многодетная мать обиделась на свою сестру из-за того, что та не стала оставаться в ресторане, чтобы отпраздновать крестины племянника.
Сейчас беременная звезда «Дома-2» заявляет, что родственница постоянно хочет навязать ей свое воспитание, указывая на то, что является мамой со стажем. Катя, в свою очередь, довольно легко относится ко всему происходящему, однако когда слышит фразу, где говорится о каких-то правилах, тут же меняет свою позицию.
Также Колисниченко сообщила, что Юля совершенно не понимает, как ей в ее положении может быть тяжело находиться в окружении племянников, которые иногда довольно бурно выражают свои эмоции.
«Мне жалко с Юлей ссориться, потому что я ее люблю», - заявила Катя.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:38