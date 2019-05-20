Жители Башкирии смогут увидеть соединение Луны и Сатурна





Скорость передвижения Луны по небу достаточно быстрая. В сутки она перемещается примерно на 13 градусов и 21 мая будет находиться недалеко от Юпитера.По данным Уфимского планетария, Луна окажется на очень малом расстоянии от Сатурна: всего в 1,4 градуса ниже (южнее) 23 мая в 02.42 по местному времени. Хотя незадолго до этого произойдет полнолуние, и спутник Земли будет убывающим, его яркое свечение сильно затмит Сатурн. Эксперты советуют искать его немного выше Луны. Учитывая скорость передвижения сателлита, спустя сутки он будет уже далеко от второй по размерам планеты Солнечной системы.По словам Анатолия Денисова, руководителя Уфимского планетария, учитывая интерес граждан к подобным явлениям, учреждение размещает о них информацию. При этом эксперт отметил, что Сатурн не относится к очень ярким планетам, поэтому с эстетической точки зрения его соединение с Луной не является особо значимым событием.