Эксперты рассказали о негласных дорожных правилах





Эксперты отмечают, не все дорожные правила написаны в законах и учебниках, некоторые из них являются негласными. Первое из них звучит так: "Одна машина – одно парковочное место". Оно кажется очевидным, но его нарушение способно парализовать целую парковку. Следующее негласное правило: "Пропуская встречный поток перед поворотом, не стоит поворачивать колеса в сторону". С одной стороны, это может показаться странным, но это не так. В случае столкновения сзади автомобиль может сдвинуться не вперед, а в бок – прямо в движущиеся авто.Эксперты также не советуют резко тормозить перед грузовиками и автобусами. Таких ситуаций следует избегать, но в некоторых случаях следует готовиться к ним заранее. Сначала необходимо с помощью стоп-сигналов сообщить о своих намерениях. Еще одно негласное правило: "Самая безопасная скорость – скорость потока". Новички могут решить, что если они будут ехать медленно – то это сделает дорожное движение менее опасным для всех, но это не так.Про сигнал фарами, с помощью которого оповещают об авариях, опасностях или постах ГАИ, знают даже те, кто никогда не водил машину. Последнее негласное правило: "Нельзя заезжать на перекресток, если за ним пробка". Это способно парализовать все движение на этом участке.