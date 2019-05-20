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Александр Васильев оценил гардероб Равшаны Курковой

Историк моды Александр Васильев поделился мнением о гардеробе российской актрисы Равшаны Курковой. Эксперт заметил, что звезда может себе позволить статусные вещи и наряды известных брендов.
Александр Васильев оценил гардероб Равшаны Курковой

Ведущий программы “Модный приговор” Александр Васильев отметил, что в гардеробе 38-летней звезды Равшаны Курковой есть замечательные вещи, что говорит о великолепном вкусе звезды. Историк моды считает, что женщины могут брать пример у актрисы, поскольку она одевается элегантно и достойно, а также правильно подбирает оттенки. Васильев заявил, что все образы Курковой разнообразные, женственные и не скучные. Также эксперт выявил наличие статусных вещей и дорогих аксессуаров.

Образы Курковой были названы европейскими, но при этом входят в рамки традиций Востока. Актриса не предпочитает оголять свое тело, а также умеет наносить легкий макияж, делая акцент на естественности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:09

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