Александр Васильев оценил гардероб Равшаны Курковой

Ведущий программы “Модный приговор” Александр Васильев отметил, что в гардеробе 38-летней звезды Равшаны Курковой есть замечательные вещи, что говорит о великолепном вкусе звезды. Историк моды считает, что женщины могут брать пример у актрисы, поскольку она одевается элегантно и достойно, а также правильно подбирает оттенки. Васильев заявил, что все образы Курковой разнообразные, женственные и не скучные. Также эксперт выявил наличие статусных вещей и дорогих аксессуаров.Образы Курковой были названы европейскими, но при этом входят в рамки традиций Востока. Актриса не предпочитает оголять свое тело, а также умеет наносить легкий макияж, делая акцент на естественности.