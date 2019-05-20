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Певицу МакSим выписали из больницы

Популярная российская артистка Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, выписалась из больницы и уже находится дома, где набирается сил. Об этом рассказал Маргарита Соколова, являющаяся продюсером певицы, она поделилась ближайшими планами исполнительницы.
Певицу МакSим выписали из больницы

Такое заявление представитель артистки МакSим сделала в Instagram. «Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все!» - начала она. Продюсер заявила, что поклонники исполнительницы могут не переживать, так как сложный период уже в прошлом. Знаменитость выписалась из больницы, и теперь находится дома, набираясь сил. Продюсер заверила, что артистка чувствует себя отлично и полна решимости возобновить активную творческую деятельность.

Уже 21 мая должен выйти клип МакSим на композицию «Абонент недоступен». Именно из-за этого видео певица попала в страшную аварию, где получила множество гематом, ушибов и ссадин. Артистка направлялась в аэропорт, чтобы полететь на съемки, но случилось ДТП. На 25 мая у исполнительницы запланирован концерт в Ташкенте, а на 28 число – благотворительное выступление в Москве. Продюсер также пообещала как можно быстрее вернуться в студию и заняться записью нового трека.

Напомним, более месяца назад МакSим попала в аварию. Первые сведения об этом поступили от Маргариты Соколовой. Тогда представитель певицы разместила в Instagram снимки рук и ног артистки, покрытых ссадинами, гематомами и ушибами.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:16

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