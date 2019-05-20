Настя Балинская задумалась об уходе из «Дома-2»
Недавно вернувшаяся на реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская задумалась о том, чтобы покинуть Периметр. По словам блондинки, она уже несколько раз пожалела о том, что приняла предложение руководства телестройки.
Не секрет, что неделю назад Балинская в компании своего возлюбленного Алексея Кудряшова вновь появилась на скандально известном телепроекте. Отметим, что появление на Поляне именно этой пары взволновало не только участников, но и поклонников «Дома-2».
Выяснилось, что телезрители и ведущие реалити-шоу ожидали увидеть от Насти и Леши чего-то нового, того, что сможет немного расшевелить коллектив. Только вот запал Балинской, как видно, довольно быстро испарился. Сама же длинноволосая красавица объясняет это тем, что не ощущает энергической подпитки от коллег по съемочной площадке.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с Анастасией, в котором она призналась, что задумалась об уходе из «Дома-2». По словам Балинской все дело в том, что ей становится скучно на реалити-шоу и она боится, что в конечном счете и вовсе «потухнет».
Немаловажным моментом, который тоже может повлиять на решение Насти покинуть проект, является и то, что ведущие то и дело «давят на проблемы», которые вне Периметра они с Лешей старались не обсуждать.
К слову, именно Кудряшов уговорил Балинскую вернуться на проект, сообщает Dom2Life.
Не секрет, что неделю назад Балинская в компании своего возлюбленного Алексея Кудряшова вновь появилась на скандально известном телепроекте. Отметим, что появление на Поляне именно этой пары взволновало не только участников, но и поклонников «Дома-2».
Выяснилось, что телезрители и ведущие реалити-шоу ожидали увидеть от Насти и Леши чего-то нового, того, что сможет немного расшевелить коллектив. Только вот запал Балинской, как видно, довольно быстро испарился. Сама же длинноволосая красавица объясняет это тем, что не ощущает энергической подпитки от коллег по съемочной площадке.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с Анастасией, в котором она призналась, что задумалась об уходе из «Дома-2». По словам Балинской все дело в том, что ей становится скучно на реалити-шоу и она боится, что в конечном счете и вовсе «потухнет».
Немаловажным моментом, который тоже может повлиять на решение Насти покинуть проект, является и то, что ведущие то и дело «давят на проблемы», которые вне Периметра они с Лешей старались не обсуждать.
«Начинаются эмоции, много слез, и пока тяжеловато. Пока не понимаю, хочу остаться здесь или нет», - подчеркнула звезда «Дома-2» в разговоре с журналистами.
К слову, именно Кудряшов уговорил Балинскую вернуться на проект, сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:23