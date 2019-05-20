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Ученые впервые сделали видеозапись «боевой подготовки» иммунных клеток

Американские ученые впервые сделали видеозапись процессов, которые происходят с Т-клетками в организме человека, ответственными за иммунный ответ, перед тем, как они начинают противостоять вредным бактериям и вирусам. Оказалось, что эти клетки проходят своеобразную «боевую подготовку», чтобы впоследствии эффективно распознать и устранить угрозу.

Ученые впервые сделали видеозапись «боевой подготовки» иммунных клеток

Эксперты в области иммунологии из Техасского университета в Остине провели эксперимент на мышах и впервые сняли на видео, что происходит, когда Т-клетки, которые также называют Т-хелперами и Т-киллерами, проходят «боевое обучение». Важность этих клеток для организма трудно переоценить. Именно они ответственны за распознавание и уничтожение множества микроорганизмов, атакующих человека на протяжение всей жизни. При этом Т-клетки действуют так, чтобы не повредить собственные здоровые ткани.

Однако у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или подавленным иммунитетом работа Т-киллеров нарушена: они причиняют вред и здоровым клеткам, воспринимая их как угрозу. Например, у больных с диабетом 1 типа они зачастую атакуют поджелудочную железу, вырабатывающую инсулин.

Авторы исследования считают, что их научная работа позволит получить больше сведений о том, что происходит в тимусе – железе, в которой Т-клетки рождаются, созревают и проходят иммунологическую «подготовку». В перспективе эти знания можно будет использовать для разработки эффективных методов лечения аутоиммунных нарушений.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:30

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