Ученые впервые сделали видеозапись «боевой подготовки» иммунных клеток





Эксперты в области иммунологии из Техасского университета в Остине провели эксперимент на мышах и впервые сняли на видео, что происходит, когда Т-клетки, которые также называют Т-хелперами и Т-киллерами, проходят «боевое обучение». Важность этих клеток для организма трудно переоценить. Именно они ответственны за распознавание и уничтожение множества микроорганизмов, атакующих человека на протяжение всей жизни. При этом Т-клетки действуют так, чтобы не повредить собственные здоровые ткани.Однако у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или подавленным иммунитетом работа Т-киллеров нарушена: они причиняют вред и здоровым клеткам, воспринимая их как угрозу. Например, у больных с диабетом 1 типа они зачастую атакуют поджелудочную железу, вырабатывающую инсулин.Авторы исследования считают, что их научная работа позволит получить больше сведений о том, что происходит в тимусе – железе, в которой Т-клетки рождаются, созревают и проходят иммунологическую «подготовку». В перспективе эти знания можно будет использовать для разработки эффективных методов лечения аутоиммунных нарушений.