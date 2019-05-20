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Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям
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Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям

Бразильские ученые определили фермент, который может указывать на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Метод считается эффективным даже если пациент не страдает от ожирения, диабета и курения.
Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям

Результаты исследования ученых из Университета Сан-Паулу и Кампинас были опубликован в журнале Redox Biology. Согласно данным, измерение уровня фермента PDIA1 в плазме крови однажды может стать методом диагностики предрасположенности человека к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперимент показал, что люди с низким уровнем PDIA1 в плазме имеют неустойчивый к воспалениям профиль белка, что чаще приводит к тромбообразованию. Люди с высоким уровнем PDIA1 имеют больше “вспомогательных” белков, связанных с клеточной адгезией, гомеостазом и нормальным функционированием организма. В рамках эксперимента были проанализированы образцы плазмы крови 35 здоровых добровольцев без хронических или острых заболеваний. Измерения показали наличие разного количества белка в плазме, но с течением времени у одного человека данное значение практически не менялось.

Низкие уровни фермента были зафиксированы у пациентов с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти результаты привели к гипотезе о том, что уровень PDIA1 в плазме может указывать на возможную предрасположенность к проблемам с сердцем. Исследование также показало отсутствие корреляции между уровнями PDIA1 и хорошо известными факторами риска ССЗ, такими как триглицериды и холестерин. Ученые намерены изучить уровни PDIA1 при остром коронарном заболевании, чтобы сравнить результаты и подтвердить, все ли эти ферменты являются потенциальными маркерами уязвимости к ССЗ.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:57

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