Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям





Результаты исследования ученых из Университета Сан-Паулу и Кампинас были опубликован в журнале Redox Biology. Согласно данным, измерение уровня фермента PDIA1 в плазме крови однажды может стать методом диагностики предрасположенности человека к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперимент показал, что люди с низким уровнем PDIA1 в плазме имеют неустойчивый к воспалениям профиль белка, что чаще приводит к тромбообразованию. Люди с высоким уровнем PDIA1 имеют больше “вспомогательных” белков, связанных с клеточной адгезией, гомеостазом и нормальным функционированием организма. В рамках эксперимента были проанализированы образцы плазмы крови 35 здоровых добровольцев без хронических или острых заболеваний. Измерения показали наличие разного количества белка в плазме, но с течением времени у одного человека данное значение практически не менялось.Низкие уровни фермента были зафиксированы у пациентов с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти результаты привели к гипотезе о том, что уровень PDIA1 в плазме может указывать на возможную предрасположенность к проблемам с сердцем. Исследование также показало отсутствие корреляции между уровнями PDIA1 и хорошо известными факторами риска ССЗ, такими как триглицериды и холестерин. Ученые намерены изучить уровни PDIA1 при остром коронарном заболевании, чтобы сравнить результаты и подтвердить, все ли эти ферменты являются потенциальными маркерами уязвимости к ССЗ.