Звезда «Дома-2» Саша Артемова рассказала о сложном для нее I триместре беременности
Экс-участница телестройки «Дом-2» Александра Артемова поведала поклонникам, как тяжело ей было пережить I триместр беременности. По словам длинноволосой красавицы, именно месяц февраль для нее оказался «самым трудным».
Неделю назад Александра сообщила фанатам, что совсем скоро впервые станет мамой. Сейчас звезда «Дома-2» находится на шестом месяце беременности и признается, что сначала ей приходилось испытывать не самые приятные моменты, связанные с грядущим материнством.
На днях Артемова опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором рассказала о I триместре беременности. По словам Александры, ежедневно она чувствовала себя ужасно, не успев проснуться утром, ей снова хотелось спать, а слабость буквально одолевала ее.
Выяснилось, что Саше не хотелось общаться ни с друзьями, ни с родными, ведь боль внизу живота была настолько невыносимой, что ей было больно даже ходить или сидеть.
Кушала все это время Артемова только в кровати, так как на кухне ее начинало жутко тошнить, а все вокруг казалось грязным и неопрятным, несмотря на то, что Кузин то и дело повсюду убирал.
Нужно сказать, что именно Евгений стал для Александры очень большой поддержкой, ведь девушка, по ее словам, первое время вообще не понимала, чего следует ожидать от ее «интересного положения». К слову, для Кузина это будет уже второй наследник.
Неделю назад Александра сообщила фанатам, что совсем скоро впервые станет мамой. Сейчас звезда «Дома-2» находится на шестом месяце беременности и признается, что сначала ей приходилось испытывать не самые приятные моменты, связанные с грядущим материнством.
На днях Артемова опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором рассказала о I триместре беременности. По словам Александры, ежедневно она чувствовала себя ужасно, не успев проснуться утром, ей снова хотелось спать, а слабость буквально одолевала ее.
«Пошел третий месяц, февраль месяц. Именно этот месяц оказался для меня самым трудным», - подчеркнула супруга Евгения Кузина.
Выяснилось, что Саше не хотелось общаться ни с друзьями, ни с родными, ведь боль внизу живота была настолько невыносимой, что ей было больно даже ходить или сидеть.
Кушала все это время Артемова только в кровати, так как на кухне ее начинало жутко тошнить, а все вокруг казалось грязным и неопрятным, несмотря на то, что Кузин то и дело повсюду убирал.
Нужно сказать, что именно Евгений стал для Александры очень большой поддержкой, ведь девушка, по ее словам, первое время вообще не понимала, чего следует ожидать от ее «интересного положения». К слову, для Кузина это будет уже второй наследник.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:00