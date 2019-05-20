Звезда «Дома-2» Саша Артемова рассказала о сложном для нее I триместре беременности

«Пошел третий месяц, февраль месяц. Именно этот месяц оказался для меня самым трудным», - подчеркнула супруга Евгения Кузина.

Неделю назад Александра сообщила фанатам, что совсем скоро впервые станет мамой. Сейчас звезда «Дома-2» находится на шестом месяце беременности и признается, что сначала ей приходилось испытывать не самые приятные моменты, связанные с грядущим материнством.На днях Артемова опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором рассказала о I триместре беременности. По словам Александры, ежедневно она чувствовала себя ужасно, не успев проснуться утром, ей снова хотелось спать, а слабость буквально одолевала ее.Выяснилось, что Саше не хотелось общаться ни с друзьями, ни с родными, ведь боль внизу живота была настолько невыносимой, что ей было больно даже ходить или сидеть.Кушала все это время Артемова только в кровати, так как на кухне ее начинало жутко тошнить, а все вокруг казалось грязным и неопрятным, несмотря на то, что Кузин то и дело повсюду убирал.Нужно сказать, что именно Евгений стал для Александры очень большой поддержкой, ведь девушка, по ее словам, первое время вообще не понимала, чего следует ожидать от ее «интересного положения». К слову, для Кузина это будет уже второй наследник.