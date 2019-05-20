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В России из-за проблем с тормозами “АвтоВАЗ” отзывает 32 тысячи авто LADA Largus

В России будут отозваны 32 тысячи экземпляров модели LADA Largus, согласно заявлению “АвтоВАЗа”. Такое решение было принято из-за возможного дефекта, выявленного экспертами в тормозной системе.
В России из-за проблем с тормозами “АвтоВАЗ” отзывает 32 тысячи авто LADA Largus

Все LADA Largus, реализованные отечественными дилерами ноября 2017 года и до сих пор, подлежат бесплатному ремонту, что произойдет согласно решению “АвтоВАЗа”. Как информирует общественность Росстандарт, данные авто могут иметь дефект тормозной системы, из-за которого у водителей возникает риск трудностей при остановке транспорта. В частности, проблема приводит к повышенному усилию на педаль тормоза.

В рамках отзыва “АвтоВАЗ” предлагает всем владельцам названных экземпляров LADA Largus прибыть в любой из официальных дилерских центров, где проверят сроки производства детали. В случае необходимости будет проведена бесплатная ее замена. Соответствующие письменные уведомления уже направлены получателям по электронной почте и SMS. Узнать самостоятельно, подлежит ли авто отзыву можно по VIN-номеру.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:08

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