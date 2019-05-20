Ученые рассказали о пользе гиалуроновой кислоты в косметологии





Гиалуроновая кислота является очень популярным средством в области косметологии. Она представляет собой природный полимер, способный эффективно притягивать воду и сохранять ее в тканях, что приводит к восстановлению кожи и ее гидродинамике. Старение происходит как раз из-за потери жидкости, именно поэтому данное вещество еще в 80-х годах ХХ века решили использовать как средство для борьбы с появлением морщин.Молекулы гиалуроновой кислоты крайне эффективно впитывают и собирают вокруг себя воду. 1 грамм данного вещества способен удерживать до 6 литров жидкости, тогда как 1 грамм глицерина – лишь 1,5 литра. Другие средства справляются с этой задачей еще менее эффективно.Косметологи уже давно применяют гиалуроновую кислоту для выравнивания контура лица, профилактики появления морщин и повышения скорости заживления ран. В 2003 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило проводить любые процедуры с данным веществом для омолаживания кожи.Несмотря на свою безопасность, гиалуроновая кислота имеет некоторые противопоказания. Она может вызвать аллергию, и ее нельзя применять беременным женщинам и лицам, имеющим кожные заболевания.