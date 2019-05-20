«Я не поняла»: Фигуристка Медведева рассказала об отношении к «Игре престолов»

Об этом Евгения Медведева рассказала на своей странице в Instagram. Там фигуристка оставила комментарий к собственной публикации, в ней она поделилась впечатлениями. Чемпионка мира и Европы отметила, что совершенно не поняла данного проекта. «Извините», - написала фигуристка в конце своего комментария и добавила к нему плачущий смайлик.Напомним, 20 мая вышла финальная шестая серия последнего сезона сериала «Игра престолов». В ней должны закончить истории всех основных персонажей и дать ответы на интересующие всех зрителей вопросы, накопившиеся за многие годы. Создатели сериала еще после выхода 5 серии заявили, что 26 мая выйдет большой официальный документальный фильм, посвященный съемкам финального сезона и прощанию с проектом. Он получит название «Игра престолов: Последний дозор», в нем будут участвовать актеры, сценаристы, режиссеры, шоураннеры, композиторы и многие другие, кто принимал участие в создании сериала. Многие фанаты серии ждут появления и самого Джорджа Мартина.