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Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, как продвигается стройка ее дома

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Инна Воловичева продемонстрировала поклонникам, как продвигается стройка ее загородного дома. По словам телезнаменитости, за месяц они проделали очень большую работу.

Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, как продвигается стройка ее дома

Последний месяц Воловичева в компании своего любимого супруга провела в беспрерывных трудах и заботах. Пара старается обзавестись собственным загородным домом. Выяснилось, что супругам не хочется покупать готовый особняк, поэтому на данный момент они заняты строительством того жилища, о котором так давно мечтали. Нужно сказать, что всего за несколько недель Инне с избранником удалось проделать весь комплекс различных работ. А результатами Воловича поспешила поделиться в личном микроблоге.

Вчера звезда «Дома-2» опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, на котором продемонстрировала, как продвигается стройка ее жилища мечты.

Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, как продвигается стройка ее дома

По словам Инны, всего за месяц они подшили крышу, ошкурили стены с улицы и внутри, установили септик, стены на улице покрасили в белый цвет специальной краской, которая защищает дерево, сделали обсад оконных и дверных проемов, вставили 15 окон, остеклили балкон, а также установили стеклянную дверь на веранде.

«У нас впереди - разводка коммуникаций по дому - отопление, вода», - сообщала Воловичева.

Стоит отметить, что фолловеров поразил тот объем работы, который супругам удалось проделать всего за месяц. По мнению читателей, если все продолжится в таком же духе, то через 1-2 месяца Воловичева заедет в новый дом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:30

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