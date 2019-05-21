К 70-летию Любови Полищук: Интересные факты из жизни звезды театра и кино
Во вторник, 21 марта, исполняется 70 лет со дня рождения Народной артистки России Любови Полищук. Журналисты издания "ДНИ 24"подготовили материал об интересных фактах из биографии ушедшей из жизни несколько лет назад актрисы.
Будущая советская и российская звезда на свет появилась в Омске в семье обычных рабочих. С детства Полищук мечтала петь и танцевать, в балетную школу ее отказались принимать из-за высокого роста. Тогда Полищук стала Солисткой школьного хора, а после окончания учебы поехала в Москву для поступления в театральный. Из-за опоздания на экзамены она вернулась домой и работала в местной филармонии, после чего вместе с группой артистов поступила на учебу во ВТМЭИ. Обучение окончилось в 1967 году и тогда Любовь Полищук согласилась стать женой Валерия Макарова, с которым познакомилась еще во время работы в филармонии.
Брак пары распался в 1976 году из-за алкогольной зависимости у супруга артистки. Вскоре звезда вернулась в Омск, где начала работать в качестве артистки разговорного жанра, вела театрализованные программы и исполняла монологи. В ноябре 1971 года Полищук получила приглашение на работу Московского мюзик-холла, появляясь в одном из спектаклей. В кино артистка дебютировала в 1974 году в ленте “Скворец и Лира”, но настоящий прорыв в ее карьере произошел после танго с Андреем Мироновым, с которым она сыграла в “12 стульев”. В 1979 году актриса перешла в труппу Московского театра миниатюр, а в 1985 году окончила актерский факультет ГИТИСа.
Первые годы жизни в Москве Любови Полищук дались нелегко, поскольку актриса переехала в столицу вместе с ребенком. Артистка долго не получала серьезных предложений, поскольку ее лицо считалось чувственным и “несоветским”. Тем не менее, даже в начале карьеры ее роли были запоминающимися, но за успех она заплатила расставанием с сыном. Полищук пришлось отдать маленького Алексея в интернат, из-за чего она сильно переживала и думала, что ее ребенок не получит достаточно материнской любви. Как вспоминает режиссер Житинкин в интервью “7 дней”, уже во взрослые годы сын Полищук получал очень много заботы от своей матери, которая обязательно ему что-то привозила с гастролей. Сам Алексей Макаров самостоятельно поступил в ГИТИС и стал знаменитым.
Второй брак Любови Полищук стал удачным, а ее супругом стал художник, ресторанный критик и гурман Сергей Цигаль. Свадьба состоялась по причине беременности актрисы в 1984 году, и в том же году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. После положенного срока в семье родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук, которая пошла по стопам матери, став актрисой, а также выступает как теле- и радиоведущая. С 1990 по 1997 годы Любовь Полищук активно развивалась в актерском мастерстве, получив звание народной артистки России в 1994 году. Наиболее яркими ее ролями остались “Ширли-Мырли”, “Интердевочка”, “Любовь с привилегиями”, “Моя морячка” и другие, а также запомнилась зрителю благодаря сериалу “Моя прекрасная няня”.
В 2000 году Любовь Полищук пережила автомобильную аварию, в результате которой смогла играть на сцене лишь в ортопедическом корсете. За пять лет после инцидента медики обнаружили у актрисы онкологическое заболевание, в связи с чем она проходила лечение в Боткинской больнице. Вскоре актриса пережила операцию по удалению части позвоночника, а реабилитацию Полищук проходила в частной израильской клинике. Вернулась в Москву звезда в марте 2006 года и, уже будучи тяжело больной, продолжала сниматься в сериале “Моя прекрасная няня”. Последние месяцы своей жизни Любовь Полищук провела на сильных обезболивающих препаратах, а вскоре уехала к родным. Артистка впала в кому 25 ноября и была госпитализирована, а после оказания помощи ее выписали домой. Смерть звезды наступила 28 ноября в Москве на 58-м году жизни, а похороны состоялись 30 ноября, тело артистки покоится на Троекуровском кладбище.
Любовь Полищук посмертно была удостоена звания Народной артистки Карелии, а спустя год после кончины звезды на здании ее школы в Омске была открыта мемориальная доска. С 2007 года в России традиционно присуждают премию Омской области имени Любови Полищук за лучшую женскую театральную роль. Публика по-прежнему помнит именинницу за ее яркие роли и уникальные образы, а также положительные эмоции, которые артистка могла передавать даже сквозь экран.
Будущая советская и российская звезда на свет появилась в Омске в семье обычных рабочих. С детства Полищук мечтала петь и танцевать, в балетную школу ее отказались принимать из-за высокого роста. Тогда Полищук стала Солисткой школьного хора, а после окончания учебы поехала в Москву для поступления в театральный. Из-за опоздания на экзамены она вернулась домой и работала в местной филармонии, после чего вместе с группой артистов поступила на учебу во ВТМЭИ. Обучение окончилось в 1967 году и тогда Любовь Полищук согласилась стать женой Валерия Макарова, с которым познакомилась еще во время работы в филармонии.
Брак пары распался в 1976 году из-за алкогольной зависимости у супруга артистки. Вскоре звезда вернулась в Омск, где начала работать в качестве артистки разговорного жанра, вела театрализованные программы и исполняла монологи. В ноябре 1971 года Полищук получила приглашение на работу Московского мюзик-холла, появляясь в одном из спектаклей. В кино артистка дебютировала в 1974 году в ленте “Скворец и Лира”, но настоящий прорыв в ее карьере произошел после танго с Андреем Мироновым, с которым она сыграла в “12 стульев”. В 1979 году актриса перешла в труппу Московского театра миниатюр, а в 1985 году окончила актерский факультет ГИТИСа.
Первые годы жизни в Москве Любови Полищук дались нелегко, поскольку актриса переехала в столицу вместе с ребенком. Артистка долго не получала серьезных предложений, поскольку ее лицо считалось чувственным и “несоветским”. Тем не менее, даже в начале карьеры ее роли были запоминающимися, но за успех она заплатила расставанием с сыном. Полищук пришлось отдать маленького Алексея в интернат, из-за чего она сильно переживала и думала, что ее ребенок не получит достаточно материнской любви. Как вспоминает режиссер Житинкин в интервью “7 дней”, уже во взрослые годы сын Полищук получал очень много заботы от своей матери, которая обязательно ему что-то привозила с гастролей. Сам Алексей Макаров самостоятельно поступил в ГИТИС и стал знаменитым.
Второй брак Любови Полищук стал удачным, а ее супругом стал художник, ресторанный критик и гурман Сергей Цигаль. Свадьба состоялась по причине беременности актрисы в 1984 году, и в том же году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. После положенного срока в семье родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук, которая пошла по стопам матери, став актрисой, а также выступает как теле- и радиоведущая. С 1990 по 1997 годы Любовь Полищук активно развивалась в актерском мастерстве, получив звание народной артистки России в 1994 году. Наиболее яркими ее ролями остались “Ширли-Мырли”, “Интердевочка”, “Любовь с привилегиями”, “Моя морячка” и другие, а также запомнилась зрителю благодаря сериалу “Моя прекрасная няня”.
В 2000 году Любовь Полищук пережила автомобильную аварию, в результате которой смогла играть на сцене лишь в ортопедическом корсете. За пять лет после инцидента медики обнаружили у актрисы онкологическое заболевание, в связи с чем она проходила лечение в Боткинской больнице. Вскоре актриса пережила операцию по удалению части позвоночника, а реабилитацию Полищук проходила в частной израильской клинике. Вернулась в Москву звезда в марте 2006 года и, уже будучи тяжело больной, продолжала сниматься в сериале “Моя прекрасная няня”. Последние месяцы своей жизни Любовь Полищук провела на сильных обезболивающих препаратах, а вскоре уехала к родным. Артистка впала в кому 25 ноября и была госпитализирована, а после оказания помощи ее выписали домой. Смерть звезды наступила 28 ноября в Москве на 58-м году жизни, а похороны состоялись 30 ноября, тело артистки покоится на Троекуровском кладбище.
Любовь Полищук посмертно была удостоена звания Народной артистки Карелии, а спустя год после кончины звезды на здании ее школы в Омске была открыта мемориальная доска. С 2007 года в России традиционно присуждают премию Омской области имени Любови Полищук за лучшую женскую театральную роль. Публика по-прежнему помнит именинницу за ее яркие роли и уникальные образы, а также положительные эмоции, которые артистка могла передавать даже сквозь экран.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:05