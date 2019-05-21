К 70-летию Любови Полищук: Интересные факты из жизни звезды театра и кино





Будущая советская и российская звезда на свет появилась в Омске в семье обычных рабочих. С детства Полищук мечтала петь и танцевать, в балетную школу ее отказались принимать из-за высокого роста. Тогда Полищук стала Солисткой школьного хора, а после окончания учебы поехала в Москву для поступления в театральный. Из-за опоздания на экзамены она вернулась домой и работала в местной филармонии, после чего вместе с группой артистов поступила на учебу во ВТМЭИ. Обучение окончилось в 1967 году и тогда Любовь Полищук согласилась стать женой Валерия Макарова, с которым познакомилась еще во время работы в филармонии.Брак пары распался в 1976 году из-за алкогольной зависимости у супруга артистки. Вскоре звезда вернулась в Омск, где начала работать в качестве артистки разговорного жанра, вела театрализованные программы и исполняла монологи. В ноябре 1971 года Полищук получила приглашение на работу Московского мюзик-холла, появляясь в одном из спектаклей. В кино артистка дебютировала в 1974 году в ленте “Скворец и Лира”, но настоящий прорыв в ее карьере произошел после танго с Андреем Мироновым, с которым она сыграла в “12 стульев”. В 1979 году актриса перешла в труппу Московского театра миниатюр, а в 1985 году окончила актерский факультет ГИТИСа.Первые годы жизни в Москве Любови Полищук дались нелегко, поскольку актриса переехала в столицу вместе с ребенком. Артистка долго не получала серьезных предложений, поскольку ее лицо считалось чувственным и “несоветским”. Тем не менее, даже в начале карьеры ее роли были запоминающимися, но за успех она заплатила расставанием с сыном. Полищук пришлось отдать маленького Алексея в интернат, из-за чего она сильно переживала и думала, что ее ребенок не получит достаточно материнской любви. Как вспоминает режиссер Житинкин в интервью “7 дней”, уже во взрослые годы сын Полищук получал очень много заботы от своей матери, которая обязательно ему что-то привозила с гастролей. Сам Алексей Макаров самостоятельно поступил в ГИТИС и стал знаменитым.Второй брак Любови Полищук стал удачным, а ее супругом стал художник, ресторанный критик и гурман Сергей Цигаль. Свадьба состоялась по причине беременности актрисы в 1984 году, и в том же году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. После положенного срока в семье родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук, которая пошла по стопам матери, став актрисой, а также выступает как теле- и радиоведущая. С 1990 по 1997 годы Любовь Полищук активно развивалась в актерском мастерстве, получив звание народной артистки России в 1994 году. Наиболее яркими ее ролями остались “Ширли-Мырли”, “Интердевочка”, “Любовь с привилегиями”, “Моя морячка” и другие, а также запомнилась зрителю благодаря сериалу “Моя прекрасная няня”.В 2000 году Любовь Полищук пережила автомобильную аварию, в результате которой смогла играть на сцене лишь в ортопедическом корсете. За пять лет после инцидента медики обнаружили у актрисы онкологическое заболевание, в связи с чем она проходила лечение в Боткинской больнице. Вскоре актриса пережила операцию по удалению части позвоночника, а реабилитацию Полищук проходила в частной израильской клинике. Вернулась в Москву звезда в марте 2006 года и, уже будучи тяжело больной, продолжала сниматься в сериале “Моя прекрасная няня”. Последние месяцы своей жизни Любовь Полищук провела на сильных обезболивающих препаратах, а вскоре уехала к родным. Артистка впала в кому 25 ноября и была госпитализирована, а после оказания помощи ее выписали домой. Смерть звезды наступила 28 ноября в Москве на 58-м году жизни, а похороны состоялись 30 ноября, тело артистки покоится на Троекуровском кладбище.Любовь Полищук посмертно была удостоена звания Народной артистки Карелии, а спустя год после кончины звезды на здании ее школы в Омске была открыта мемориальная доска. С 2007 года в России традиционно присуждают премию Омской области имени Любови Полищук за лучшую женскую театральную роль. Публика по-прежнему помнит именинницу за ее яркие роли и уникальные образы, а также положительные эмоции, которые артистка могла передавать даже сквозь экран.