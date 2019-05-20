Mercedes-Benz представил прототип самого безопасного автомобиля в мире





Немецкий бренд Mercedes-Benz выбрал необычный путь демонстрации развития системы активной и пассивной безопасности для водителей и пассажиров. Для этого компания построила специальный прототип на базе Mercedes-Benz GLE, он получил название ESF. Это кроссовер, поддерживающий два режима езды – управляемый и беспилотный. В решетке радиатора, заднем стекле и крыше расположены специальные экраны, призванные оповещать другие автомобили и пешеходов о режимах работы.Прототип Mercedes-Benz ESF имеет два режима салона – при управлении водителем и при автопилоте. В последнем случае руль и педали будут складываться и уезжать в переднюю панель. С учетом данных технологических решений изменено расположение подушек безопасности водителя. Самый безопасный кроссовер мира получит технологии Pre-Safe Curve и Pre-Safe Child. Первая будет предупреждать о опасном вхождении в поворот, а вторая позволит обеспечивать безопасность для ребенка, размещенного в специальном кресле.Главной особенностью Mercedes-Benz ESF является наличие двух аварийных знаков. Первый располагается на крыше, а второй является мини-роботом, выезжающим из задней части автомобиля.