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Дерматологи рассказали об опасностях гель-лаков

Многие женщины постоянно пользуются гель-лаком. Американские дерматологи сообщили, что такой вид лака провоцирует много проблем со здоровьем.
Дерматологи рассказали об опасностях гель-лаков

Долговременным покрытием ногтевой пластины пользуются давно. Гель-лак держится очень долго, сохнет быстро, но исследований о безопасности такого маникюра очень мало. Сложность их проведения заключается в том, что мастера в салонах используют различные техники нанесения такого покрытия, ведь нет единого стандарта.

Британское онлайн-издание Daily Mail сообщает, что после такой процедуры возрастает риск возникновения рака кожи, ведь необходимо пользоваться ультрафиолетовой лампой, которая помогает лаку затвердеть. Как известно, такие лампы излучают UVA-лучи, которые ускоряют старение кожи и могут вызывать онкологические процессы.

Доктора советуют при выборе покрытия для маникюра учитывать генетическую предрасположенность к онкологии и гиперпигментации. Также нужно помнить, что некоторые антибиотики и лекарственные препараты делают кожу очень восприимчивой к ультрафиолетовым лучам. Риски можно снизить использованием средств SPF и посещая маникюрный салон не чаще раза в месяц. Такие меры предосторожности помогут уберечься от некоторых заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 14:23

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