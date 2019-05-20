Дерматологи рассказали об опасностях гель-лаков





Долговременным покрытием ногтевой пластины пользуются давно. Гель-лак держится очень долго, сохнет быстро, но исследований о безопасности такого маникюра очень мало. Сложность их проведения заключается в том, что мастера в салонах используют различные техники нанесения такого покрытия, ведь нет единого стандарта.Британское онлайн-издание Daily Mail сообщает, что после такой процедуры возрастает риск возникновения рака кожи, ведь необходимо пользоваться ультрафиолетовой лампой, которая помогает лаку затвердеть. Как известно, такие лампы излучают UVA-лучи, которые ускоряют старение кожи и могут вызывать онкологические процессы.Доктора советуют при выборе покрытия для маникюра учитывать генетическую предрасположенность к онкологии и гиперпигментации. Также нужно помнить, что некоторые антибиотики и лекарственные препараты делают кожу очень восприимчивой к ультрафиолетовым лучам. Риски можно снизить использованием средств SPF и посещая маникюрный салон не чаще раза в месяц. Такие меры предосторожности помогут уберечься от некоторых заболеваний.