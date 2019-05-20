Муж Леры Кудрявцевой показал лицо 9-месячной дочки





Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в браке уже 6 лет, а в августе прошлого года у пары родилась наследница. Ведущая не любит демонстрировать свою личную жизнь незнакомым людям, поэтому фотографии ребенка не распространяет. В прошлом месяце она все же поделилась снимком, где все увидели прогулку с Марией. Малышка была в коляске, но ее лицо знаменитая телеведущая закрыла смайликом. Недавно Лера Кудрявцева делилась фото в бассейне, но из-за панамки лицо девочки не было видно.Супруг актрисы более открыт и сегодня поделился с подписчиками снимком, где видно их малышку в ярком платье, сидящей на полу. На фото лицо Марии можно хорошо разглядеть. Возможно, предполагают фанаты, теперь знаменитая мать изменит свою позицию и станет делиться снимками дочери в своем профиле, ведь поклонники ее супруга уже разглядели девочку.