АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Определен фермент, указывающий на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Муж Леры Кудрявцевой показал лицо 9-месячной дочки

Лера Кудрявцева стала мамой прошлым летом, но решила не показывать публике дочку, пока она не повзрослеет. Тем не менее, муж телезвезды Игорь Макаров выложил снимок в разделе Stories, где можно увидеть лицо их девочки Марии.
Муж Леры Кудрявцевой показал лицо 9-месячной дочки

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в браке уже 6 лет, а в августе прошлого года у пары родилась наследница. Ведущая не любит демонстрировать свою личную жизнь незнакомым людям, поэтому фотографии ребенка не распространяет. В прошлом месяце она все же поделилась снимком, где все увидели прогулку с Марией. Малышка была в коляске, но ее лицо знаменитая телеведущая закрыла смайликом. Недавно Лера Кудрявцева делилась фото в бассейне, но из-за панамки лицо девочки не было видно.
Муж Леры Кудрявцевой показал лицо 9-месячной дочки

Супруг актрисы более открыт и сегодня поделился с подписчиками снимком, где видно их малышку в ярком платье, сидящей на полу. На фото лицо Марии можно хорошо разглядеть. Возможно, предполагают фанаты, теперь знаменитая мать изменит свою позицию и станет делиться снимками дочери в своем профиле, ведь поклонники ее супруга уже разглядели девочку.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 14:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев оценил гардероб
Жители Башкирии смогут увидеть
Рита Дакота рассказала о сходстве
Эксперты рассказали о негласных
Беременная Катя Колисниченко сообщила,
Ученые впервые сделали видеозапись
Настя Балинская задумалась об уходе из
Певицу МакSим выписали из больницы
В России из-за проблем с тормозами
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Определен фермент, указывающий на
«Я не поняла»: Фигуристка Медведева
Муж Леры Кудрявцевой показал лицо
В Сети опубликовали реалистичные
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
Дерматологи рассказали об опасностях
Виктор Дробыш раскритиковал двойные
Mercedes-Benz представил прототип
Синди Кроуфорд показала домашний снимок
Диетологи рассказали о полезных
Алексей Фатеев тайно женился на новой
Песков: Путин поздравит Зеленского с
Кроссоверы Lifan X70 вскоре вернутся на
Дочь Алсу может пропустить новый финал
Эксперт прокомментировал решение Google
Женщина возмутила Сеть сделанным из
Ученые до сих пор не могут раскрыть
Игровой смартфон Vivo iQoo Space
Прохор Шаляпин и Виталина
В Архангельске мужчина получит 10 лет
Просмотреть все новости