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Песков: Путин поздравит Зеленского с инаугурацией в случае нормализации ситуации на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос,поздравил ли президент Российской Федерации нового президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Песков сообщил, что Россия поздравит президента соседней станы в случае нормализации ситуации на Донбассе.
Песков: Путин поздравит Зеленского с инаугурацией в случае нормализации ситуации на Донбассе

Кроме этого Дмитрий Песков изложил мнение Кремля относительно заявления нового президента Украины о возвращении территорий Донбасса и Крыма в состав страны. Пресс-секретарь подчеркнул, что для России нет никакого вопроса Крыма, однако Зеленский может урегулировать ситуацию на Донбассе путём исполнения Минских соглашений.

Кроме этого в ближайшее время Кремль не планирует официальных встреч с руководством соседней страны, однако такая возможность не исключается. Из изложенного Песковым следует, что российские власти не собираются поздравлять Зеленского с инаугурацией, пока он не совершит определенные действия на политической арене.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:40

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