Песков: Путин поздравит Зеленского с инаугурацией в случае нормализации ситуации на Донбассе





Кроме этого Дмитрий Песков изложил мнение Кремля относительно заявления нового президента Украины о возвращении территорий Донбасса и Крыма в состав страны. Пресс-секретарь подчеркнул, что для России нет никакого вопроса Крыма, однако Зеленский может урегулировать ситуацию на Донбассе путём исполнения Минских соглашений.Кроме этого в ближайшее время Кремль не планирует официальных встреч с руководством соседней страны, однако такая возможность не исключается. Из изложенного Песковым следует, что российские власти не собираются поздравлять Зеленского с инаугурацией, пока он не совершит определенные действия на политической арене.