В Архангельске мужчина получит 10 лет колонии за убийство знакомого топором





Инцидент произошел 25 мая 2017 года. Именно в этот день 25-летний мужчина находился в Архангельске в квартире одного из своих знакомых. Отношения между людьми были конфликтными, поэтому очередная их перепалка переросла в драку. В результате обвиняемый нанес пострадавшему удары тупым твердым предметом в область головы, после чего взялся за топор. От полученных подтверждений мужчина умер в течении считанных минут.Для сокрытия своего преступления 25-летний житель Архангельска положил тело погибшего в мешок, а топор и тупой предмет – в баул. После этого он попользовался услугами такси и вывез труп в безлюдную местность. Недалеко от дорого он вырыл яму и захоронил там мешок с телом погибшего и сам баул, в котором хранились орудия убийства.25-летний подсудимый отказался признавать свою вину и отрицал ее до последнего. Суд полностью удовлетворил требования обвинителей и присудил 10 лет, отбывать этот срок житель Архангельска будет в колонии строгого режима.