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Кроссоверы Lifan X70 вскоре вернутся на российский рынок

Заместитель генерального директора предприятия «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский заявил, что в течение трех месяцев на российский рынок вернется автомобиль Lifan X70. Сбой в поставках связан с ликвидацией производства на черкесском заводе.
Кроссоверы Lifan X70 вскоре вернутся на российский рынок

В прошлом году изготовление автомобилей Lifan X70, которое происходило на черкесском заводе «Дервейс», было остановлено, после чего предприятие начало поиск новой локации в России для сбора транспортных средств. При этом была исключена возможность транспортировки автомобилей из Поднебесной по ряду причин. Однако замдиректора компании «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский заявил, что в ближайшие три месяца автомобиль все же поступит на российский рынок.

Специалисты предполагают возобновление производства Lifan X70 на заводе Haval в Тульской области, который должен открыться в июне 2019 года. Это дает надежду поклонникам бренда в скором времени снова иметь возможность приобрести кроссовер в России. Однако точной даты поставки автомобилей к автодилерам пока нет.

Lifan X70 является автомобилем бюджетного сегмента, однако он отличается хорошим уровнем комфорта для своей ценовой категории. Транспортное средство оборудовано 2-литровым силовым агрегатом мощностью 136 лошадиных сил, который позволит преодолевать не только ровное покрытые, но и бездорожье. В то же время электронные системы и мультимедийный центр позволят комфортно проводить время в пути, что порадует всех любителей удобной езды. Стоимость автомобиля стартует от 800 тысяч рублей за базовую версию. В зависимости от комплектации цена может колебаться вплоть до миллиона рублей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:33

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