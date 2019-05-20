Виктор Дробыш раскритиковал двойные стандарты на конкурсе “Евровидение”
Продюсер Виктор Дробыш высказался по поводу двойных стандартов на конкурсе “Евровидение”. Победитель 2019 года голландец Дункан Лоуренс нарушил правила, поскольку его трек был публично исполнен в 2017 году.
Несмотря на противоречивость уставу “Евровидения” официальные представители Европейского вещательного союза заявили, что опубликованное в YouTube видео не дает исполнителю “несправедливое преимущество”. Поэтому трек был допущен к состязанию, что в итоге принесло победу Нидерландам.
Дробыш продвигал 16-летнюю Зену, которая представила на конкурсе Беларусь. Однако за день до конкурса выяснилось, что страна не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с обнародованными результатами жюри. Дробыш заподозрил наличие двойных стандартов, в связи с которыми Беларусь была отстранена от голосования. В интервью изданию Nation News продюсер отметил, что голоса страны были распределены согласно решению специалистов конкурса.
Несмотря на противоречивость уставу “Евровидения” официальные представители Европейского вещательного союза заявили, что опубликованное в YouTube видео не дает исполнителю “несправедливое преимущество”. Поэтому трек был допущен к состязанию, что в итоге принесло победу Нидерландам.
Дробыш продвигал 16-летнюю Зену, которая представила на конкурсе Беларусь. Однако за день до конкурса выяснилось, что страна не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с обнародованными результатами жюри. Дробыш заподозрил наличие двойных стандартов, в связи с которыми Беларусь была отстранена от голосования. В интервью изданию Nation News продюсер отметил, что голоса страны были распределены согласно решению специалистов конкурса.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:16