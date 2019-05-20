АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Виктор Дробыш раскритиковал двойные стандарты на конкурсе “Евровидение”

Продюсер Виктор Дробыш высказался по поводу двойных стандартов на конкурсе “Евровидение”. Победитель 2019 года голландец Дункан Лоуренс нарушил правила, поскольку его трек был публично исполнен в 2017 году.
Виктор Дробыш раскритиковал двойные стандарты на конкурсе “Евровидение”

Несмотря на противоречивость уставу “Евровидения” официальные представители Европейского вещательного союза заявили, что опубликованное в YouTube видео не дает исполнителю “несправедливое преимущество”. Поэтому трек был допущен к состязанию, что в итоге принесло победу Нидерландам.

Дробыш продвигал 16-летнюю Зену, которая представила на конкурсе Беларусь. Однако за день до конкурса выяснилось, что страна не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с обнародованными результатами жюри. Дробыш заподозрил наличие двойных стандартов, в связи с которыми Беларусь была отстранена от голосования. В интервью изданию Nation News продюсер отметил, что голоса страны были распределены согласно решению специалистов конкурса.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали реалистичные
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
Дерматологи рассказали об опасностях
Виктор Дробыш раскритиковал двойные
Mercedes-Benz представил прототип
Синди Кроуфорд показала домашний снимок
Диетологи рассказали о полезных
Алексей Фатеев тайно женился на новой
Песков: Путин поздравит Зеленского с
Кроссоверы Lifan X70 вскоре вернутся на
Дочь Алсу может пропустить новый финал
Эксперт прокомментировал решение Google
Женщина возмутила Сеть сделанным из
Ученые до сих пор не могут раскрыть
Игровой смартфон Vivo iQoo Space
Прохор Шаляпин и Виталина
В Архангельске мужчина получит 10 лет
Специалисты составили рейтинг самых
«Мне нравятся морщинки вокруг глаз»:
Звезда «Дома-2» Рита Агибалова
Lenovo представила Z6 Youth Edition с
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон показала
Зеленский во время инаугурации
Юрий Беляев в начале отношений с
Ученые рассказали о позитивных и
Милена Безбородова попросила
Отмечающий 52-летие Гоша Куценко устал
«Дом-2»: Алина Галимова уверена, что
УАЗ опубликовали фотографии старого
Дима Дмитренко разозлился из-за слов
Просмотреть все новости