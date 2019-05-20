Игровой смартфон Vivo iQoo Space получил особое издание Knight Limited Edition
Игровой смартфон iQoo Space от компании Vivo получил особое издание Knight Limited Edition. Новинка содержит пластину с космического корабля Шэньчжоу.
Ориентированный на геймеров Vivo iQoo Space был презентован в начале марта, а накануне производитель провел анонс выпуска версии Knight Limited Edition. Новинка изготовлена в результате сотрудничества производителя с CNSA. Поставки гаджета производятся в специальной футуристической коробке, в которой вместе со смартфоном имеется гравированная металлическая табличка, взятая с космического корабля Шэньчжоу. Эксперты предполагают, что цена новинки превысит 640 долларов, эту сумму просят за стандартную версию смартфона. Последняя имеет 12 Гб ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и не отличается характеристиками от оригинала.
До недавнего времени Vivo iQoo Space являлся лидером рейтинга AnTuTu, набрав 407 тысяч баллов. При этом на прошлой недели его рекорд побил смартфон Redmi K20.
Ориентированный на геймеров Vivo iQoo Space был презентован в начале марта, а накануне производитель провел анонс выпуска версии Knight Limited Edition. Новинка изготовлена в результате сотрудничества производителя с CNSA. Поставки гаджета производятся в специальной футуристической коробке, в которой вместе со смартфоном имеется гравированная металлическая табличка, взятая с космического корабля Шэньчжоу. Эксперты предполагают, что цена новинки превысит 640 долларов, эту сумму просят за стандартную версию смартфона. Последняя имеет 12 Гб ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и не отличается характеристиками от оригинала.
До недавнего времени Vivo iQoo Space являлся лидером рейтинга AnTuTu, набрав 407 тысяч баллов. При этом на прошлой недели его рекорд побил смартфон Redmi K20.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:55