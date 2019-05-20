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Игровой смартфон Vivo iQoo Space получил особое издание Knight Limited Edition

Игровой смартфон iQoo Space от компании Vivo получил особое издание Knight Limited Edition. Новинка содержит пластину с космического корабля Шэньчжоу.
Игровой смартфон Vivo iQoo Space получил особое издание Knight Limited Edition

Ориентированный на геймеров Vivo iQoo Space был презентован в начале марта, а накануне производитель провел анонс выпуска версии Knight Limited Edition. Новинка изготовлена в результате сотрудничества производителя с CNSA. Поставки гаджета производятся в специальной футуристической коробке, в которой вместе со смартфоном имеется гравированная металлическая табличка, взятая с космического корабля Шэньчжоу. Эксперты предполагают, что цена новинки превысит 640 долларов, эту сумму просят за стандартную версию смартфона. Последняя имеет 12 Гб ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и не отличается характеристиками от оригинала.

До недавнего времени Vivo iQoo Space являлся лидером рейтинга AnTuTu, набрав 407 тысяч баллов. При этом на прошлой недели его рекорд побил смартфон Redmi K20.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:55

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