Игровой смартфон Vivo iQoo Space получил особое издание Knight Limited Edition





Ориентированный на геймеров Vivo iQoo Space был презентован в начале марта, а накануне производитель провел анонс выпуска версии Knight Limited Edition. Новинка изготовлена в результате сотрудничества производителя с CNSA. Поставки гаджета производятся в специальной футуристической коробке, в которой вместе со смартфоном имеется гравированная металлическая табличка, взятая с космического корабля Шэньчжоу. Эксперты предполагают, что цена новинки превысит 640 долларов, эту сумму просят за стандартную версию смартфона. Последняя имеет 12 Гб ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и не отличается характеристиками от оригинала.До недавнего времени Vivo iQoo Space являлся лидером рейтинга AnTuTu, набрав 407 тысяч баллов. При этом на прошлой недели его рекорд побил смартфон Redmi K20.