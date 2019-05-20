Синди Кроуфорд показала домашний снимок без макияжа

Совсем недавно Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии, модель примеряла открытый купальник и продемонстрировала свою великолепную фигуру. Снимки имели необычную тему – борьба с углеводами. Именно поэтому на одном из них звезда показательно разорвала буханку хлеба. Через пару дней знаменитость решила в очередной раз удивить своих поклонников и разместила фотографию без макияжа.Синди Кроуфорд опубликовала домашних снимок и подписала его: «Cloudy Malibu morning» («Облачное утро в Малибу»). На снимке модель запечатлена в обычной толстовке с капюшоном, с чашкой напитка в руках и полностью без макияжа. Поклонники не ожидали подобного и начали активно обсуждать внешность звезды.Подписчики Синди Кроуфорд отметили, что коже 53-летней знаменитости могут позавидовать даже 20-летние модели. Фанаты звезды отметили четкий овал лица и ясность взгляда. Они уверены, время не способно изменить и испортить красоту модели. Многие из них попросили знаменитость почаще публиковать подобные снимки, ведь на них она более «нежная и красивая». «Спасибо, что остаетесь настоящей», - пишет один из подписчиков Синди Кроуфорд.