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Синди Кроуфорд показала домашний снимок без макияжа

Известная модель Синди Кроуфорд отлично выглядит несмотря на свой возраст. 53-летняя звезда показала утренний домашний снимок, на нем она одета в обычную толстовку, а на лице отсутствовал макияж.
Синди Кроуфорд показала домашний снимок без макияжа

Совсем недавно Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии, модель примеряла открытый купальник и продемонстрировала свою великолепную фигуру. Снимки имели необычную тему – борьба с углеводами. Именно поэтому на одном из них звезда показательно разорвала буханку хлеба. Через пару дней знаменитость решила в очередной раз удивить своих поклонников и разместила фотографию без макияжа.

Синди Кроуфорд опубликовала домашних снимок и подписала его: «Cloudy Malibu morning» («Облачное утро в Малибу»). На снимке модель запечатлена в обычной толстовке с капюшоном, с чашкой напитка в руках и полностью без макияжа. Поклонники не ожидали подобного и начали активно обсуждать внешность звезды.

Подписчики Синди Кроуфорд отметили, что коже 53-летней знаменитости могут позавидовать даже 20-летние модели. Фанаты звезды отметили четкий овал лица и ясность взгляда. Они уверены, время не способно изменить и испортить красоту модели. Многие из них попросили знаменитость почаще публиковать подобные снимки, ведь на них она более «нежная и красивая». «Спасибо, что остаетесь настоящей», - пишет один из подписчиков Синди Кроуфорд.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:00

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