Звезда «Дома-2» Рита Агибалова призналась, что еще не успела прочувствовать все прелести отдыха на Кипре

«То чувство, когда живешь там, куда люди прилетают отдыхать. А если честно, мы еще не успели прочувствовать все прелести отдыха на Кипре...» - написала Агибалова-младшая.

Не секрет, что два месяца назад Рита в компании своего второго супруга и двоих наследников переехали на постоянное местожительство на Кипр. Парочка давно планировала воплотить в жизнь эту мечту, однако только после того, как окончательно они поняли, что не могут жить в квартире, решили продать всю недвижимость в России и отправиться жить за границу.Несколько часов назад Маргарита опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором решила признаться фолловерам, что до сих пор не насладилась отдыхом на острове в Средиземном море.По словам Риты, все дело в том, что на Кипре только недавно начала налаживаться погода, да и бесконечные занятия ремонтом, школой и переездом не дают ее семье никак начать наслаждаться местом, где они теперь живут.Также бывшая участница «Дома-2» рассказала подписчикам, что в школе, в которую теперь ходит ее старший сын, учебный год заканчивается только в середине первого месяца лета, а это значит, что Митя еще не скоро сможет начать наслаждаться каникулами.