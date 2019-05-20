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Алексей Фатеев тайно женился на новой возлюбленной

Известный актер Алексей Фатеев провел тайную церемонию бракосочетания с новой возлюбленной. Об этом рассказал сам артист во время интервью изданию Woman Hit.
Алексей Фатеев тайно женился на новой возлюбленной

Алексей Фатеев не афиширует свою личную жизнь и старается скрывать от общества все подробности. в настоящее время известно лишь, что с новой супругой он познакомился во время обсуждения сценария нового проекта. Как рассказал актер, сценарий они так и не рассмотрели, однако обсудили большое количество других моментов. В результате этой беседы у них возникли отношения.

Сейчас Алексей Фатеев утверждает, что вторая половина послана ему свыше, и он очень рад их бракосочетанию. У актера уже есть ребенок от предыдущего брака, однако и у его новой супруги также есть сын от прошлого мужа. Алексей Фатеев известен по сериалу «Лабиринт иллюзий» и ряду других отечественных кинолент.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:47

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