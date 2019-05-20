Эксперт прокомментировал решение Google насчет Huawei





Владимир Брутер, специалист Международного института гуманитарно-политических исследований, отмечает, это уже не первый раз, когда сразу после принятия политического решения американские компании быстро и в полной мере выполняют его. Поэтому неудивительно, что включение корпорации Huawei в черный список со стороны властей США привело к быстрой реакции со стороны Google.Эксперт отмечает, американские компании активно занимаются лоббизмом своих интересов и стараются сделать так, чтобы правительство принимало выгодные для них решения. Тем не менее, как только появляется закон – ему все неукоснительно следуют, вне зависимости от того, какая позиция была до.При этом Владимир Брутер считает, что решение властей США включить Huawei в черный список – это очередной шаг в плавном развязывании глобальной торговой войны против Китая. Уже сейчас КНР имеет серьезные варианты ответных мер, но предпочитает оставить их в своем запасе.Напомним, недавно стало известно, что компания Google приостанавливает свою работу с Huawei. Такое решение может привести к серьезным последствиям для китайского бренда, особенно в сфере программного обеспечения для их смартфонов.