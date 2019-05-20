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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон показала «самый красивый блонд» в своей жизни

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) продемонстрировала поклонникам «самый красивый блонд» в своей жизни. По словам длинноволосой красавицы, у нее самый «крутой мастер».
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон показала «самый красивый блонд» в своей жизни

Не секрет, что несколько месяцев назад Тата приняла довольно серьезное для себя решение – переехать вместе с дочерью в Монако. Впрочем, на этот шаг Абрамсон подтолкнул ее новый возлюбленный, у которого оказалось есть жена и сын.

На днях звезда «Дома-2» прилетела в Москву и сразу же решила посетить своего мастера, чтобы тот привел ее прическу в нормальный вид. Отметим, что результаты Тата поспешила показать своим подписчикам. Теперь у бывшей супруги Валерия Блюменкранца появилась челка, а оттенок волос стал, по ее мнению, очень красивым и необычным.

«У меня самый крутой мастер и большой талант!!! Моя родственная, добрая и нежная душа! Я не шучу - это реально самый красивый Блонд в моей жизни», - написала под новым видеороликом Абрамсон.


Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон показала «самый красивый блонд» в своей жизни

Нужно сказать, что не всем фолловерам понравилось преображение экс-участницы «Дома-2». По словам подписчиков Таты, она напрасно хвалит своего мастера, так как начесы уже давно вышли из моды.

«Тата, ищи нового мастера! Ты что не следишь за модой?! Начес уже давно не актуален!», «Я вообще не увидела никаких изменений... Ну челка, ну хорошо. Зачем хоть делать такую рекламу этому горе-мастеру?» - продолжают писать в Сети.

К слову, нашлись у Таты и защитники, которые поспешили попросить ее недоброжелателей не заходить к ней на страницу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:10

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