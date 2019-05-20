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Lenovo представила Z6 Youth Edition с тройной камерой и ночным режимом съемки

Компания Lenovo представила свой новый смартфон – Lenovo Z6 Youth Edition или Z6 Pro Lite. Устройство получит тройную основную камеру с режимом ночной съемки, экран с поддержкой HDR10 и технологию Dolby Atmos, официальный анонс состоится 22 мая.
Lenovo представила Z6 Youth Edition с тройной камерой и ночным режимом съемки

Бренд Lenovo выпустил свой флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro, но уже сейчас показал следующую новинку – Lenovo Z6 Pro Lite или Z6 Youth Edition. Некоторые данные об этом устройстве появились на официальном сайте компании. Изображения дают возможность сделать выводы о дизайне новинки, а некоторые ее основные характеристики указаны рядом.

Смартфон Lenovo Z6 Youth Edition получит процессор Snapdragon 730, чьи ядра способны работать на максимальной частоте до 2,2 ГГц. Дисплей новинки должен иметь технологию HDR10, обеспечивающую расширение динамического диапазона. Новинка получит высокое качество звука, его обеспечит поддержка Dolby Atmos. Энергией комплектующие будет обеспечивать аккумулятор с емкостью 4050 мАч.

Главной особенностью нового Lenovo Z6 Youth Edition станет тройная основная камера. В своей работе она использует возможности искусственного интеллекта. Устройство также получит ночной режим работы, чьей светочувствительности будет достаточно для того, чтобы делать качественны снимки даже в условиях недостаточного освещения.

Lenovo Z6 Youth Edition получит врезанную фронтальную камеру и яркие цвета в оформлении корпуса.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:17

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