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Милена Безбородова попросила подписчиков посоветовать ей опытного невролога

Одна из самых юных участниц реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова ищет среди своих подписчиков опытного специалиста. Длинноволосая красавица попросила фанатов посоветовать ей хорошего невролога.

Милена Безбородова попросила подписчиков посоветовать ей опытного невролога

Как стало известно, Безбородовой довольно сложно дается расставание с Безусом, несмотря на то, что и ранее они не единожды расходились. Напомним, что Милена и Алексей решили поставить точку в своих отношениях через несколько дней после приезда с родного города девушки, где она познакомила избранника со своими родственниками.

Нужно сказать, что расстались Безбородова и Безус, по словам Алексея, из-за непростого характера его возлюбленной. Впрочем, у Милены имеется совершенно другая версия. По словам блондинки, именно она решила разойтись с молодым человеком, ведь он обнародовал информацию про их личную жизнь.

Недавно Безбородова призналась, что из-за некоторых высказываний Безуса в ее адрес у нее появилось немало комплексов, от которых ей теперь нужно избавляться. Найти необходимого ей специалиста Милена, как оказалось, решила среди своих подписчиков.

Милена Безбородова попросила подписчиков посоветовать ей опытного невролога

У себя на странице в Instagram 19-летняя участница «Дома-2» опубликовала несколько свежих Stories, на которых попросила поклонников присылать ей в direct номера телефонов опытных неврологов, так как желает восстановить свою нервную систему.

Милена подчеркнула, что ей не нужны психиатры или психологи, ведь их на телестройке «Дом-2» очень много, а также пообещала, что совсем скоро расскажет много интересного про некоторых своих коллег.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35

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