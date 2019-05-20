Милена Безбородова попросила подписчиков посоветовать ей опытного невролога
Одна из самых юных участниц реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова ищет среди своих подписчиков опытного специалиста. Длинноволосая красавица попросила фанатов посоветовать ей хорошего невролога.
Как стало известно, Безбородовой довольно сложно дается расставание с Безусом, несмотря на то, что и ранее они не единожды расходились. Напомним, что Милена и Алексей решили поставить точку в своих отношениях через несколько дней после приезда с родного города девушки, где она познакомила избранника со своими родственниками.
Нужно сказать, что расстались Безбородова и Безус, по словам Алексея, из-за непростого характера его возлюбленной. Впрочем, у Милены имеется совершенно другая версия. По словам блондинки, именно она решила разойтись с молодым человеком, ведь он обнародовал информацию про их личную жизнь.
Недавно Безбородова призналась, что из-за некоторых высказываний Безуса в ее адрес у нее появилось немало комплексов, от которых ей теперь нужно избавляться. Найти необходимого ей специалиста Милена, как оказалось, решила среди своих подписчиков.
У себя на странице в Instagram 19-летняя участница «Дома-2» опубликовала несколько свежих Stories, на которых попросила поклонников присылать ей в direct номера телефонов опытных неврологов, так как желает восстановить свою нервную систему.
Милена подчеркнула, что ей не нужны психиатры или психологи, ведь их на телестройке «Дом-2» очень много, а также пообещала, что совсем скоро расскажет много интересного про некоторых своих коллег.
Как стало известно, Безбородовой довольно сложно дается расставание с Безусом, несмотря на то, что и ранее они не единожды расходились. Напомним, что Милена и Алексей решили поставить точку в своих отношениях через несколько дней после приезда с родного города девушки, где она познакомила избранника со своими родственниками.
Нужно сказать, что расстались Безбородова и Безус, по словам Алексея, из-за непростого характера его возлюбленной. Впрочем, у Милены имеется совершенно другая версия. По словам блондинки, именно она решила разойтись с молодым человеком, ведь он обнародовал информацию про их личную жизнь.
Недавно Безбородова призналась, что из-за некоторых высказываний Безуса в ее адрес у нее появилось немало комплексов, от которых ей теперь нужно избавляться. Найти необходимого ей специалиста Милена, как оказалось, решила среди своих подписчиков.
У себя на странице в Instagram 19-летняя участница «Дома-2» опубликовала несколько свежих Stories, на которых попросила поклонников присылать ей в direct номера телефонов опытных неврологов, так как желает восстановить свою нервную систему.
Милена подчеркнула, что ей не нужны психиатры или психологи, ведь их на телестройке «Дом-2» очень много, а также пообещала, что совсем скоро расскажет много интересного про некоторых своих коллег.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35