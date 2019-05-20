Ученые рассказали о позитивных и негативных сторонах семейной жизни





В исследовании, которое проходило на протяжение 9 лет, приняли участие более 15 тысяч людей. Среди них были супружеские пары, холостяки и люди, которые перебывали в отношениях. В ходе эксперимента было установлено, что пребывание в браке или в отношениях способствует улучшению общего здоровья организма. Это связано в основном с питанием, поскольку пары имеют привычку питаться более полезной пищей и меньше употребляют фаст-фуд. Кроме этого люди в отношениях реже употребляют спиртное, что также позитивно сказывается на здоровье.Однако есть и негативные последствия семейной жизни, которые сказываются на приобретении избыточного веса. Ученые связывают такое явление с привычками, которые распространяются на вторую половинку во время отношений. Если человек был сторонником здорового питания, то он склоняет к нему и партнера, что является очень положительным фактором. Однако не редки случаи, когда партнер способствует развитию привычки злоупотребления пищей, пусть даже и не совсем вредной, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Это тоже способствует накоплению лишней массы. Поэтому ученые рекомендуют в основном следить за своим питанием и стараться не злоупотреблять пищей, что поможет сохранить здоровье, и получить максимум удовольствия от жизни.