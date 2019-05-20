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Ученые рассказали о позитивных и негативных сторонах семейной жизни

Ученые из Австралии провели исследование с участием людей, пребывающих в браке и ведущих холостяцкий образ жизни. В результате специалисты установили, что наличие партнера влияет на общее состояние организма, и назвали позитивные и негативные стороны семейной жизни.
Ученые рассказали о позитивных и негативных сторонах семейной жизни

В исследовании, которое проходило на протяжение 9 лет, приняли участие более 15 тысяч людей. Среди них были супружеские пары, холостяки и люди, которые перебывали в отношениях. В ходе эксперимента было установлено, что пребывание в браке или в отношениях способствует улучшению общего здоровья организма. Это связано в основном с питанием, поскольку пары имеют привычку питаться более полезной пищей и меньше употребляют фаст-фуд. Кроме этого люди в отношениях реже употребляют спиртное, что также позитивно сказывается на здоровье.

Однако есть и негативные последствия семейной жизни, которые сказываются на приобретении избыточного веса. Ученые связывают такое явление с привычками, которые распространяются на вторую половинку во время отношений. Если человек был сторонником здорового питания, то он склоняет к нему и партнера, что является очень положительным фактором. Однако не редки случаи, когда партнер способствует развитию привычки злоупотребления пищей, пусть даже и не совсем вредной, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Это тоже способствует накоплению лишней массы. Поэтому ученые рекомендуют в основном следить за своим питанием и стараться не злоупотреблять пищей, что поможет сохранить здоровье, и получить максимум удовольствия от жизни.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:47

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