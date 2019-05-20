Ученые до сих пор не могут раскрыть тайну статуэтки из шумерского города Урук
Ученые во время раскопок на территории древнего шумерского города Урук, располагавшегося в современном Иране, нашли необычную статуэтку. Она представляет собой человека, сидящего в круглой капсуле, и ее тайну специалисты не могут раскрыть до сих пор.
В настоящий момент эта статуэтка находится в музее Пергамон и ее изучение продолжается. Данную находку сделали немецкие археологи, а теперь ученые со всего мира пытаются понять, что хотели таким образом изобразить люди, жившие 3 тысячи лет назад до нашей эры. Именно тогда существовал и переживал расцвет город-государство Урук. Существует множество теорий, пытающихся объяснить, почему древние мастера приняли решение изобразить человека, сидящего в круглой капсуле с узорами. Согласно одной из них – это минамы, приспособления, описанные в индийском эпосе. На них по небу летали боги и герои, использовали их как транспортное средство.
У данной теории относительно таинственной шумерской статуэтки есть два направления. Представители первого считают, что культура города Урук могла повлиять на развития других цивилизаций. Вторые же уверены, изображение летающих капсул – это свидетельство существования внеземной жизни. В пользу обоих направлений говорит один и тот же факт – в шумерских произведениях и эпосах тоже фигурировали подобные летающие средства, но их не связывали исключительно с богами и героям.
В настоящий момент эта статуэтка находится в музее Пергамон и ее изучение продолжается. Данную находку сделали немецкие археологи, а теперь ученые со всего мира пытаются понять, что хотели таким образом изобразить люди, жившие 3 тысячи лет назад до нашей эры. Именно тогда существовал и переживал расцвет город-государство Урук. Существует множество теорий, пытающихся объяснить, почему древние мастера приняли решение изобразить человека, сидящего в круглой капсуле с узорами. Согласно одной из них – это минамы, приспособления, описанные в индийском эпосе. На них по небу летали боги и герои, использовали их как транспортное средство.
У данной теории относительно таинственной шумерской статуэтки есть два направления. Представители первого считают, что культура города Урук могла повлиять на развития других цивилизаций. Вторые же уверены, изображение летающих капсул – это свидетельство существования внеземной жизни. В пользу обоих направлений говорит один и тот же факт – в шумерских произведениях и эпосах тоже фигурировали подобные летающие средства, но их не связывали исключительно с богами и героям.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:03