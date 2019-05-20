Ученые до сих пор не могут раскрыть тайну статуэтки из шумерского города Урук





В настоящий момент эта статуэтка находится в музее Пергамон и ее изучение продолжается. Данную находку сделали немецкие археологи, а теперь ученые со всего мира пытаются понять, что хотели таким образом изобразить люди, жившие 3 тысячи лет назад до нашей эры. Именно тогда существовал и переживал расцвет город-государство Урук. Существует множество теорий, пытающихся объяснить, почему древние мастера приняли решение изобразить человека, сидящего в круглой капсуле с узорами. Согласно одной из них – это минамы, приспособления, описанные в индийском эпосе. На них по небу летали боги и герои, использовали их как транспортное средство.У данной теории относительно таинственной шумерской статуэтки есть два направления. Представители первого считают, что культура города Урук могла повлиять на развития других цивилизаций. Вторые же уверены, изображение летающих капсул – это свидетельство существования внеземной жизни. В пользу обоих направлений говорит один и тот же факт – в шумерских произведениях и эпосах тоже фигурировали подобные летающие средства, но их не связывали исключительно с богами и героям.