Дочь Алсу может пропустить новый финал “Голос.Дети” после скандала





Согласно заявлению представителей Первого канала, на съемки повторного финала были приглашены все финалисты проекта, в том числе и Микелла Абрамова. Победу дочери Алсу в шоу недавно аннулировали, согласно результатам расследования Group-IB. Выяснилось, что Абрамова получила победу нечестным путем из-за махинаций с голосованиями, в результате чего начинающая артистка подвергается нападкам в Сети. Вина семьи Алсу по прежнему остается недоказанной, поскольку заказчик “вброса” голосов остался неизвестным. При этом многие зрители советуют наследнице певицы пропустить повторный финал конкурса, чтобы ситуация успокоилась, поскольку семья участницы шоу стала изгоями для публики.Решение об участии дочери в проекте будут принимать ее звездные родители, а именно Алсу и Ян Абрамов. При этом накануне стало известно, что вокалист Ержан Максим записал с Микеллой Абрамовой совместную песню.