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«Дом-2»: Алина Галимова уверена, что Олю Белую и Женю Ромашова связывает только «волшебство»

Новая участница реалити-шоу «Остров любви» Алина Галимова убеждена, что Евгения Ромашова и Ольгу Белую объединяет только «волшебство». По словам девушки, она никогда не видела искренней симпатии между этой парой.
«Дом-2»: Алина Галимова уверена, что Олю Белую и Женю Ромашова связывает только «волшебство»

Не успел Ромашов поставить точку в отношениях с Белой, как тут же пригласил на романтической свидание новую участницу «Дома-2». В Сети появилось очередное интервью с Галимовой, в котором она объяснила, почему на самом деле пошла на встречу с молодым человеком.

По словам Алины, у нее был выбор с кем поехать на свидание, однако на тот момент ей уже был симпатичен Евгений. Впрочем, девушка поспешила поинтересоваться у парня, расстался ли он с Ольгой, так как не хотела вмешиваться в чужие отношения. И только тогда, когда Галимова получила положительный ответ, она пригласила Ромашова на романтическую встречу.

«Я рассматривала его в плане отношений, но меня смущает тот факт, что они только что расстались с Юлей, не хотелось ввязывать третьи лица», - подчеркнула Алина.


«Дом-2»: Алина Галимова уверена, что Олю Белую и Женю Ромашова связывает только «волшебство»

Также Галимова указала на то, что никогда не видела искренности в глазах Ромашова по отношению к Белой и наоборот. По мнению новенькой героини «Острова любви», бывших любовников связывает только «волшебство», на котором и держались их отношения на протяжении нескольких месяцев, сообщает Dom2Life.

«В этой паре я никогда не видела сильных чувств, только волшебство!» - отметила Алина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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