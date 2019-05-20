«Дом-2»: Алина Галимова уверена, что Олю Белую и Женю Ромашова связывает только «волшебство»

«Я рассматривала его в плане отношений, но меня смущает тот факт, что они только что расстались с Юлей, не хотелось ввязывать третьи лица», - подчеркнула Алина.

«В этой паре я никогда не видела сильных чувств, только волшебство!» - отметила Алина.



