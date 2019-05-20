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Юрий Беляев в начале отношений с Татьяной Абрамовой почувствовал необычную связи между ними

Известный российский актер Юрий Беляев рассказал о начале отношений с Татьяной Абрамовой, которая младше его на 27 лет. Артисты познакомились при необычных обстоятельствах и сразу поняли, что между ними есть связь.
Юрий Беляев в начале отношений с Татьяной Абрамовой почувствовал необычную связи между ними

Об этом Юрий Беляев рассказал во время передачи «Судьба человека». Актер отметил, что разница в возрасте никак не помешала ему и Татьяне Абрамовой построить крепкую семью. Они познакомились на фестивале «Киношок», тогда начался сильный дождь, и артистка отдала подруге свой единственный зонт. В этот момент рядом оказался сам актер и предложил девушке помощь, они вместе отправились на площадь, где должно было пройти открытие мероприятия.

Юрий Беляев отмечает, что подобных чувств у него еще никогда не было. Актер сразу понял, что все предыдущие его отношения были ошибкой. «Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мной управляли чувства и эмоции», - признается артист. Именно подобные переживания заставили его забыть о том, что он намного старше своей избранницы.
Юрий Беляев в начале отношений с Татьяной Абрамовой почувствовал необычную связи между ними

Ближе к концу передачи в студии появилась и сама Татьяна Абрамова. Она рассказала, что сразу увидела серьезность его намерений. Актриса отмечает, Юрий Беляев не собирался играть ее чувствами, а наоборот, искренне нуждался в ней. «Это была не страсть на физическом уровне, а какое-то всеобъемлющее чувство», - заверяет она. Сейчас артист регулярно советуется с супругой и доверяет ей все свои тайны и проблемы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55

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