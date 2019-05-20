Специалисты составили рейтинг самых быстрых автомобилей





Отдать первенство определенному автомобилю тяжело, поскольку результат зависит от определенных условий, заявили эксперты. Однако все же можно выделить несколько автомобилей. Одним из первых самых быстрых автомобилей является McLaren F1, который смог еще в 1993 году достигнуть скорости в 355 километров в час. В свою очередь модель с модификацией смогла разогнаться до 391 километра в час.Отдельно стоит упомянуть самый быстрый серийный автомобиль в мире – Bugatti Veyron. Это транспортное средство, по официальным данным, способно достичь скорости в 343 километра в час. Однако специалисты смогли его разогнать более чем до 400 километров в час.В списке с вышеуказанными суперкарами находится также автомобиль Ultimate Aero, который имеет силовой агрегат мощностью 1200 лошадиных сил. Благодаря мощному двигателю и уникальной аэродинамике автомобиль способен разогнаться до 412 километров в час.В список самых быстрых автомобилей также можно включить Veyron Super Sport, Venom GT, и Koenigsegg Agera RS, которые имеет весьма впечатляющие технические характеристики и способны достигать огромной скорости.