Владимир Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Данное решение прозвучало во время речи главы государства по случаю инаугурации.
Владимир Зеленский помимо роспуска Верховной Рады, освободил от должностей Генерального прокурора страны и Главу СБУ. Также вступивший в ложность глава государства предложил депутатам принять закон о снятии неприкосновенности народных избранников, а членам украинского правительства уволиться.
Владимир Зеленский помимо роспуска Верховной Рады, освободил от должностей Генерального прокурора страны и Главу СБУ. Также вступивший в ложность глава государства предложил депутатам принять закон о снятии неприкосновенности народных избранников, а членам украинского правительства уволиться.
Политика
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 10:51