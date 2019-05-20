Ученые смогли создать самый громкий звук под водой





Как отметили эксперты, звук является физическим явлением, которое достигается волной давления и отражается в воздухе. Невероятно громкие звуки могут также распространяться по воде, иногда даже являясь результатом особенно громких морских обитателей. Используя лазер ученые смогли достичь невероятно громкого звука под водой. Устройство, которое исследователи использовали для этого, было источником когерентного света Linac: невероятно мощный рентгеновский лазер. Он может создавать такие вещи, как “молекулярные черные дыры” и нагревать воду до 100 000 градусов по Цельсию меньше, чем за одну миллионную доли микросекунды.В рамках исследования команда взорвала невероятно крошечные жидкие микроструи воды в вакуумной камере сфокусированными рентгеновскими импульсами фотонов. Когда лазер перехватил поток воды, в микроструйке произошла сверхбыстрая ионизация, когда вода нагревалась, испаряя жидкость и создавая цилиндрическую ударную волну. По словам исследователей, эти ударные волны имели начальные пиковые давления, которые соответствуют экстремальным интенсивностям звука и уровням звукового давления выше 270 децибел. Амплитуды и интенсивности были ограничены волной, разрушающей собственную среду распространения посредством кавитации. Поэтому эти ультразвуковые волны в струях являются одним из самых интенсивных распространяющихся звуков, которые могут генерироваться в жидкой воде.