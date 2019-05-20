Дима Дмитренко разозлился из-за слов Иосифа Оганесяна о том, что ему не нужна Оля Рапунцель
Разгневанный Дмитрий Дмитренко готов был накинуться на Иосифа Оганесяна из-за слов о том, что ему якобы не нужна Ольга Рапунцель. Выяснилось, что возлюбленный Александры Черно хотел пошутить над молодым отцом, однако его юмор оказался не очень удачным.
Всем известно, что переселение на новый проект «Спаси свою любовь» «старожилов» телестройки так и не помогло «брендовому» семейству Рапунцель-Дмитренко наладить общение с коллективом. Ольгу и Дмитрия называют «изгоями», а в Сети довольно часто появляются видеоролики, на которых супруги в очередной раз ругаются с ребятами.
Вполне возможно, что именно поэтому на телешоу «Спаси свою любовь» не так давно подняли тему долгосрочности брака Рапунцель и Дмитренко, ведь участники реалити-шоу уверены, что вне Периметра Ольга и Дмитрий тут же расстанутся. Правда, только Оганесян не стал долго молчать и попросил Дмитрия признаться всем, что ему на самом деле не нужна такая жена, как Ольга. Нужно сказать, что Иосиф просто неудачно пошутил, однако Дмитренко, не поняв этого, настолько сильно разозлился, что был готов броситься в драку с коллегой.
Отметим, что Оганесян попытался объяснить Дмитренко, что это был всего лишь юмор, однако молодой отец не стал успокаиваться и в ответ высказал Иосифу мнение относительно его брака с Сашей Черно.
Всем известно, что переселение на новый проект «Спаси свою любовь» «старожилов» телестройки так и не помогло «брендовому» семейству Рапунцель-Дмитренко наладить общение с коллективом. Ольгу и Дмитрия называют «изгоями», а в Сети довольно часто появляются видеоролики, на которых супруги в очередной раз ругаются с ребятами.
Вполне возможно, что именно поэтому на телешоу «Спаси свою любовь» не так давно подняли тему долгосрочности брака Рапунцель и Дмитренко, ведь участники реалити-шоу уверены, что вне Периметра Ольга и Дмитрий тут же расстанутся. Правда, только Оганесян не стал долго молчать и попросил Дмитрия признаться всем, что ему на самом деле не нужна такая жена, как Ольга. Нужно сказать, что Иосиф просто неудачно пошутил, однако Дмитренко, не поняв этого, настолько сильно разозлился, что был готов броситься в драку с коллегой.
Отметим, что Оганесян попытался объяснить Дмитренко, что это был всего лишь юмор, однако молодой отец не стал успокаиваться и в ответ высказал Иосифу мнение относительно его брака с Сашей Черно.
«А мне кажется, что ты Сашу Черно не любишь. Ты просто пользуешься Сашей Черно в своих корыстных целях!» - продолжал заявлять участник «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06