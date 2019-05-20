Ученые узнали о влиянии металлов на выработку инсулина





Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе занимаются развитием нового направления в науке – металлоэндокринологии. Эта область медицины призвана узнать место металлов во всех процессах, происходящих в организме человека. В настоящий момент известно, какие конкретно это вещества и каково их содержание, но все остальное, форма нахождения, конкретные механизмы взаимодействия, выработка и т.д. – неизвестны. Именно ответом на все эти вопросы будут заниматься специалисты этой области медицины.Американские ученые сделали первые шаги в этом направлении и узнали, как металлы влияют на работу C-пептида или соединительного пептида, принимающего участия во многих важных процессах в организме человека. Одним из них является выработка инсулина, этим занимается поджелудочная железа. C-пептид в этот процессе выполняет роль соединителя для первых двух цепей инсулина, после чего отсоединяется.Ученым удалось узнать, что конкретные металлы приводят к разным реакциям данного пептида и других гормонов. В изучаемом случае медь и хром препятствовали клеткам поглощать гормон, а цинк, кобальт и марганец не имели подобного свойства.