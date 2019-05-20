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Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

В Киеве сегодня, 20 мая, прошла инаугурация президента Украины, после чего Владимир Зеленский официально вступил в должность. Примечательно, что на торжественную церемонию победитель президентской гонки прибыл вприпрыжку.
Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

Товарищи Владимира Зеленского из проекта “95 квартал” пришли к Верховной Раде. Зеленский поблагодарил собравшихся около Рады граждан, помахав им рукой, пока они скандировали его имя. В здание он отправился вприпрыжку, а перед этим поцеловал в голову Евгения Кошевого, который выделяется среди команды “Квартала 95” лысиной. Приветствовали новоизбранного лидера Украины в том числе и обычные граждане, которые собрались у здания Верховной рады.
Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

В зале, где проходит непосредственно церемония, присутствуют многие политические деятели, в том числе бывшие президенты страны, начиная от Леонида Кравчука. В рамках инаугурации Зеленский зачитал перед публикой речь и рассказал о планах на ближайшие действия на новом посту.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:31

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