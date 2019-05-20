УАЗ опубликовали фотографии старого опытного экземпляра УАЗ-452ДГ более известного как «Головастик»





Разработчики планировали повысить грузоподъёмность автомобиля «Головастик» с 1200 килограмм до 2000 килограмм путём добавления третьей оси. Однако на практике оказалось, что это значительно увеличивает расход топлива и периодически приводит к поломкам ходовой части. Кроме этого стоимость транспортного средства значительно увеличилась, что не соответствовало полученному результату и техническим характеристикам новой модели.К сожалению, инженеры не устранили недостатки, а несколько созданных экземпляров так и остались на территории завода для выполнения повседневных задач. Пользователям Сети очень понравилась эта модель «Головастика», и многие высказали свое сожаление о снятии модели с конвейера.