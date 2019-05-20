Ольга Орлова отказывается от бургеров, чтобы выйти замуж

«Не надо девушкам, а то мы замуж никогда не выйдем. Ну, я не выйду. Некоторые же уже замужем», - сказала Орлова Курбану Омарову, когда тот предложил ей бургер.

Не секрет, что после разрыва отношений с бизнесменом Александром Кармановым известная певица, а ныне ведущая телестройки «Дом-2» так и не наладила своей личной жизни. Единственный наследник бывшей солистки коллектива «Блестящие» Артем уже давно отпраздновал свое 18-летие, а нового избранника в жизни Орловой так и не появилось.Впрочем, судя по публикациям Ольги, она до сих пор верит в то, что даже в 41 она может встретить того «единственного». На днях Орлова побывала на пикнике, куда ее пригласила ее коллега Ксения Бородина. На кадрах свежих Stories можно увидеть, как дружная компания готовит на гриле различные вкусняшки, некоторые из которых сложно назвать полезными.В числе угощений оказались и бургеры, от которых Ольга неожиданно отказалась. Орлова с насмешкой заявила супругу Ксении, что не намерена портить свою точеную фигуру, которую уже давно «никто не видел».Нужно сказать, что слова Орловой сейчас весьма активно обговаривают в социальных сетях. Многие фолловеры отметили, что в последнее время Ольга и вправду очень похорошела и похудела.