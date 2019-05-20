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Ученые узнали о положительном влиянии кофе на кишечник

Американские ученые провели исследование и установили, что кофе положительно сказывается на кишечнике и его микрофлоре. Специалисты проверили подобное влияние данного горячего напитка на крысах и установили, что он снижает количество опасных бактерий в фекалиях.
Ученые узнали о положительном влиянии кофе на кишечник

Ученые уже давно знают о том, что кофе положительно влияет на кишечник, его микрофлору и подвижность мышц, но не было известно, почему имеется подобный эффект. Специалисты из Техаса провели исследование на крысах и узнали конкретные механизмы подобного положительного воздействия. Грызунов на протяжении 3 дней кормили продуктами с разным содержанием кофе. После чего ученые проводили анализ фекалий и микрофлоры.

Оказалось, что кофе значительно снижает количество бактерий и микробов в кишечнике. Итоговое воздействие зависело от содержания данного напитка в конкретных пищевых продуктах. 1,5% раствор кофе был способен подавлять размножение бактерий в фекальных массах, а 3% содержания хватало для подавления микробов.

Ученые отмечают, в кишечнике существуют не только вредные бактерии, но и полезные, поэтому необходимо изучить влияние кофе и на них. Ведь микрофлору составляют и положительные, и отрицательные микробы. Для этого специалисты из Техаса собираются провести новое исследование. Несмотря на это, они уже сейчас могут констатировать, что кофе в умеренных количествах полезно для здоровья кишечника и поддержания его микрофлоры.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:31

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