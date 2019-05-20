Ученые узнали о положительном влиянии кофе на кишечник





Ученые уже давно знают о том, что кофе положительно влияет на кишечник, его микрофлору и подвижность мышц, но не было известно, почему имеется подобный эффект. Специалисты из Техаса провели исследование на крысах и узнали конкретные механизмы подобного положительного воздействия. Грызунов на протяжении 3 дней кормили продуктами с разным содержанием кофе. После чего ученые проводили анализ фекалий и микрофлоры.Оказалось, что кофе значительно снижает количество бактерий и микробов в кишечнике. Итоговое воздействие зависело от содержания данного напитка в конкретных пищевых продуктах. 1,5% раствор кофе был способен подавлять размножение бактерий в фекальных массах, а 3% содержания хватало для подавления микробов.Ученые отмечают, в кишечнике существуют не только вредные бактерии, но и полезные, поэтому необходимо изучить влияние кофе и на них. Ведь микрофлору составляют и положительные, и отрицательные микробы. Для этого специалисты из Техаса собираются провести новое исследование. Несмотря на это, они уже сейчас могут констатировать, что кофе в умеренных количествах полезно для здоровья кишечника и поддержания его микрофлоры.