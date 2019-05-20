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Отмечающий 52-летие Гоша Куценко устал от кино

Один из самых популярных современных актеров Гоша Куценко 20 мая празднует свой день рождения. В новом интервью артист признался, что устал от кино.
Отмечающий 52-летие Гоша Куценко устал от кино

Как известно, Гоша Куценко взял этот псевдоним, потому что так его называла в детстве мама, но на самом деле его зовут Юрий Куценко. После окончания Школы-студии МХАТ артист недолго работал в театре, а потом он нашел свое призвание в кино. После богатого опыта и неугасающей любви публики Гоша Куценко снимается нечасто, поскольку выбирает только интересующие его проекты. Также он признался в интервью изданию Teleprogramma, что устал от профессии артиста, поскольку приходится изображать чувства, а в последнее время он чаще увлекается музыкой.

Гоша Куценко стал солистом рок-группы еще в 90-х, а с 2008 года собрал собственный коллектив. Первый сольный альбом актера назывался “Май Ворлд”, куда входили 13 песен, а спустя 4 года он выпустил альбом “Музыка”, а потом “ДуЭто” и “Слова”. Гоша Куценко записывал также саундтреки к сериалам и пел песни со знаменитыми певицами, например, Елкой и Анжеликой Варум.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:27

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