Отмечающий 52-летие Гоша Куценко устал от кино

Как известно, Гоша Куценко взял этот псевдоним, потому что так его называла в детстве мама, но на самом деле его зовут Юрий Куценко. После окончания Школы-студии МХАТ артист недолго работал в театре, а потом он нашел свое призвание в кино. После богатого опыта и неугасающей любви публики Гоша Куценко снимается нечасто, поскольку выбирает только интересующие его проекты. Также он признался в интервью изданию Teleprogramma, что устал от профессии артиста, поскольку приходится изображать чувства, а в последнее время он чаще увлекается музыкой.Гоша Куценко стал солистом рок-группы еще в 90-х, а с 2008 года собрал собственный коллектив. Первый сольный альбом актера назывался “Май Ворлд”, куда входили 13 песен, а спустя 4 года он выпустил альбом “Музыка”, а потом “ДуЭто” и “Слова”. Гоша Куценко записывал также саундтреки к сериалам и пел песни со знаменитыми певицами, например, Елкой и Анжеликой Варум.