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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся к концерту «Люди с экрана»

Известная пара Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская поделились своими планами с фанатами на ближайшую жизнь. Они рассказали в интервью «СтарХиту», что презентуют концертную программу «Люди с экрана», которая пройдет в московском Центральном доме кино 25 мая.
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся к концерту «Люди с экрана»

Звездная пара рассказала, что давно мечтала создать что-то совместное. В результате желания Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской стали реальностью, которая воплотилась в новую программу «Люди с экрана». Открытие произойдет 26 мая в московском Центральном доме кино. В концерте примут участие оркестр из училища имени Халилова, а также хор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова. Программа будет состоять из русских народных песен, произведений отечественных композиторов и музыки Шопена и Таривердиева.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская в отношениях относительно недавно. Пара не торопится, поскольку имеет печальный опыт разрыва в прошлом. Теперь они стараются сделать все правильно. Шаляпин и Цымбалюк-Романовская много гуляют вместе и романтически проводят время. Прохор Шаляпин подарил своей второй половинке кольцо и браслет, который он сделал самостоятельно. Однако помолвки еще не произошло, и никто не знает, когда она будет. Пара утверждает, что они сейчас и так счастливы и им некуда спешить.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:46

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