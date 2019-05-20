«Мне нравятся морщинки вокруг глаз»: Утяшева рассказала об изменениях во внешности

Об этом Ляйсан Утяшева рассказала на своей странице в Instagram. Супруга Павла Воли отмечает, все хотят быть молодыми и красивыми, но со временем приходит понимание жизни. Гимнастка уверена, что перемены во внешности – это лишь одна составляющая глобальных изменений, происходящих в каждом человеке. «Мне нравятся морщинки вокруг глаз, я с ними ничего не делаю. Мне нравится, что у меня появляются веснушки», - заявляет знаменитость. Супруга юмориста отмечает, что благодарно принимает все, что дает ей время. Спортсменка уверена, сегодня женщинам позволено гораздо больше, чем раньше, и поэтому она счастлива и довольна своей жизнью и открывающимися перед ней возможностям. «Время работает на нас», - заканчивает свое сообщение звезда.Поклонники отметили, что изменения во внешности делают Ляйсан Утяшеву еще более красивой и привлекательной. Они попросили супругу Павла Воли чаще выкладывать фотографии без макияжа, ведь именно подобные снимки в полной мере раскрывают личность человека. Подписчики в очередной раз пожелали гимнастке и ее семье крепкого здоровья и счастья.