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«Мне нравятся морщинки вокруг глаз»: Утяшева рассказала об изменениях во внешности

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о своих впечатлениях от изменений во внешности. Супруга юмориста Павла Воли положительно воспринимает подобные перемены в ее жизни и отмечает, что ей нравятся морщины вокруг глаз.
«Мне нравятся морщинки вокруг глаз»: Утяшева рассказала об изменениях во внешности

Об этом Ляйсан Утяшева рассказала на своей странице в Instagram. Супруга Павла Воли отмечает, все хотят быть молодыми и красивыми, но со временем приходит понимание жизни. Гимнастка уверена, что перемены во внешности – это лишь одна составляющая глобальных изменений, происходящих в каждом человеке. «Мне нравятся морщинки вокруг глаз, я с ними ничего не делаю. Мне нравится, что у меня появляются веснушки», - заявляет знаменитость. Супруга юмориста отмечает, что благодарно принимает все, что дает ей время. Спортсменка уверена, сегодня женщинам позволено гораздо больше, чем раньше, и поэтому она счастлива и довольна своей жизнью и открывающимися перед ней возможностям. «Время работает на нас», - заканчивает свое сообщение звезда.

Поклонники отметили, что изменения во внешности делают Ляйсан Утяшеву еще более красивой и привлекательной. Они попросили супругу Павла Воли чаще выкладывать фотографии без макияжа, ведь именно подобные снимки в полной мере раскрывают личность человека. Подписчики в очередной раз пожелали гимнастке и ее семье крепкого здоровья и счастья.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:30

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