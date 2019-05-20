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Ксения Собчак может возглавить телеканал «Супер», входящий в «Газпром-медиа»

Скандально-известная тележурналистка Ксения Собчак совсем скоро может стать руководителем телеканала «Супер», входящего в субхолдинг известнейшей российской компании «Газпром-медиа». Сообщается, что подобная сделка для канала является выгодным вложением, а вот телезнаменитость получит за свои услуги немалые деньги.
Ксения Собчак может возглавить телеканал «Супер», входящий в «Газпром-медиа»

Судя по всему, Собчак после скандального ухода из журнала «L’officiel» и фиаско в политической сфере решила вернуться в СМИ. В Сети появилась информация о том, что бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» скоро займет пост генерального продюсера нового федерального телеканала «Супер». Отметим, что канал является совместным детищем крупнейшей компании «Газпром-медиа» и российской студии «Yellow, Black and White» (YBW).

Выяснилось, что руководитель канала «Супер» остановил свой выбор именно на Собчак только потому, что та умеет профессионально «раздувать» скандалы на ровном месте. Известно, что рейтинги телеканала на сегодняшний день желают лучшего, поэтому владелец убежден, что только знающаяся на хайпе знаменитость сможет заинтересовать телезрителей, сообщает Nakanune.

Ксения Собчак может возглавить телеканал «Супер», входящий в «Газпром-медиа»

К слову, на данный момент деятельность Ксении ограничена лишь ее новым YouTube-шоу под названием «Осторожно, Собчак!» С самого первого выпуска творение звезды «Дома-2» попадает в тренды, а это значит лишь одно – Собчак является профессионалом и точно сможет повысить рейтинги телеканала, которым будет управлять.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

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