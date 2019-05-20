«Через боль, синяки и усталость»: Ольга Бузова показала, через что ей приходится проходить на пути к своей цели

«Через боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели», - подчеркнула под свежей публикацией телеведущая «Дома-2».

«Олечка, как же мне жалко смотреть на твои коленки... Бедненькая! Мы с тобой», «Девочка моя, ничего просто так не даётся, ты у нас настоящая трудяга!» - продолжают писать под последним кадром поющей телеведущей.

Несколько часов назад Бузова опубликовала у себя на странице в Instagram свежую фотографию, которая повергла в шок не только ее преданных фанатов, но и многих звездных друзей. Дело в том, что на снимке Ольга запечатлена с жуткими гематомами на коленях, которые, судя по посту поющей телеведущей, она получила во время тренировок.По словам Бузовой, многие, наблюдая за ней, думают, что успех является лотереей, в которой кому-то везет, а кому-то нет. По словам звезды, это не так, ведь для того, чтобы достичь того или иного результата зачастую знаменитостям приходится проходить через многое, в том числе и через боль.Нужно сказать, что фолловеры тут же принялись поддерживать Бузову и высказывать свои переживания по поводу состояния ее колен. Не оставили без внимания новую фотографию Ольги и ее близкие подруги, в числе которых оказалась Мария Погребняк.