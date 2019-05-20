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В Башкирии в ДТП с пьяной автоледи погиб пассажир

Женщина-водитель, перебивая в состоянии алкогольного опьянения, съехала в кювет, в результате чего автомобиль Mitsubishi Outlander перевернулся на крышу, а 32-летный пассажир погиб на месте происшествия от полученных травм. Сообщается, что 26-летняя девушка уже была лишена прав из-за вождения в нетрезвом виде. Авария произошла на трассе Кашкалево-Буряево в Башкирии.
В Башкирии в ДТП с пьяной автоледи погиб пассажир

Авария случилась на 20 километре трассы Кашкалево-Буряево в Башкирии. Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что водитель иномарки не вписался в поворот и выехал на обочину, где транспортное средство опрокинулось. В результате аварии кузов авто был сильно деформирован, а 32-летний пассажир скончался на месте ДТП от полученных травм. Тело погибшего извлекали специалисты, которые прибыли на место происшествия.

Имеется информация о том, что 26-летняя автоледи, которая управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ранее была лишена прав за вождение автомобиля в пьяном виде. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые меры для фиксации правонарушения и установления всех обстоятельств происшествия. Пока нет информации о принятом решении относительно водителя внедорожника. Согласно действующему законодательству, девушке грозит несколько лет лишения свободы, поскольку она спровоцировала ДТП, приведшее к смерти человека.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:37

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