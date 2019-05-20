Внучка Михаила Боярского поразила фанатов красотой на фото с отдыха

Сын Михаила Боярского Сергей впервые стал отцом рано – в 18 лет. Его возлюбленная Екатерина родила дочь, девочку решили назвать в честь матери. Чуть позже у пары появился на свет еще один ребенок – Александра. С тех пор прошло 20 лет и теперь внучка актера Екатерина выросла, и привлекает к себе все больше внимания. До 7 класса она училась в Санкт-Петербурге, но затем уехала и несколько лет получала образование за границей. Ближе к окончанию школы она вернулась на родину, где и поступила в ВУЗ.Сейчас внучка Михаила Боярского регулярно посещает светские мероприятия, но до сих пор не решается связать свою жизнь с актерской деятельностью. Многие ее поклонники уверены, что Екатерину может ждать успешная карьера, так как внешность девушки сразу привлекает внимание. Подписчики постоянно отмечают фигуру внучки актера. Сама же родственница артиста регулярно дает подобные поводы, так как нередко публикует фотографии со своего отдыха на зарубежных курортах.Недавно поклонники заметили на безымянном пальце Екатерины Боярской кольцо и предположили, что вскоре она может выйти замуж. Раньше сообщалось о ее возлюбленном, но его личность до сих пор неизвестна.